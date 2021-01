Spór o wpis do rejestru zabytków Reduty Ordona. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego

Rozstrzygnęła się sprawa Reduty Ordona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne na decyzje ministra kultury o wpisaniu jej do rejestru zabytków - podaje resort. I zaznacza, że jest już pewne, że pozostanie ona zabytkiem.

"To już pewne. Reduta Ordona pozostaje zabytkiem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2018 roku, na decyzję ministra w sprawie wpisania do rejestru zabytków Miejsca Walki Stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 - październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego - Dzieła Fortyfikacyjnego nr 54" - podkreślono w piątek we wpisie Ministerstwo Kultury na Facebooku.