Protest górników i hutników przed budynkiem resortu klimatu

Kilkuset górników i hutników protestuje przed siedzibą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do Warszawy przyjechali, aby zaalarmować władze m.in. o grożącym spółce Węglokoks bankructwie. Przedsiębiorstwo dostarcza zakładom na Śląsku niezbędne do funkcjonowania paliwo.

Jak informował reporter TVN 24 Michał Gołębiowski, który obserwował piątkową akcję protestacyjną, do Warszawy ze Śląska przyjechało co najmniej kilka autokarów ze związkowcami z hut i kopalni. - Protestujący zgodnie podkreślają, że spółka Węglokoks jest na skraju bankructwa, a jest to spółka, która dostarcza tymże zakładom paliwa potrzebnego do działania - wyjaśnił reporter. Spółka jest mocno pod kreską, ponieważ kupiła węgiel na początku inwazji na Ukrainę, kiedy surowiec był drogi. Węgiel został kupiony na polecenie rządu.