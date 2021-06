Pomnik "Solidarności" odsłonięty. "Mamy nadzieję, że przemiany nastąpią również za naszą wschodnią granicą"

- Myślimy oczywiście o solidarności z naszymi najbliższymi sąsiadami, będąc pomni tego dziedzictwa ruchu "Solidarności" i sygnału, który wtedy płynął do całego świata – dodał prezydent Warszawy.

W trakcie swojego przemówienia podkreślił również rolę kobiet w działaniu na rzecz demokratyzacji Polski w latach 80. ubiegłego wieku. - Na monumencie można przeczytać słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana: "Żadna broń w światowych arsenałach nie jest tak groźna, jak wola i moralna odwaga wolnych mężczyzn i kobiet". To ogromnie ważne, żebyśmy pamiętali o uczestniczkach Sierpnia 1980 roku, kobietach które zupełnie bezinteresownie oddały się idei "Solidarności" – mówił Trzaskowski.

Nawiązał również do sytuacji obecnej sytuacji politycznej na Białorusi. - Patrząc wstecz możemy śmiało powiedzieć, że "Solidarność" zmieniła całą Europę i dziś bardzo ważny jest ten kontekst międzynarodowy. Mamy nadzieję, że przemiany nastąpią również za naszą wschodnią granicą. Ci, którzy mają odwagę walczyć o wolność, o demokrację, krytykując reżimy z otwartą przyłbicą, nie bojąc się represji, zasługują na solidarność. Dzisiaj również tutaj jesteśmy, żeby naszą solidarność zaprezentować – powiedział prezydent Warszawy.

"Solidarność daje natchnienie"

Podkreśliła, że dla jej rodaków dążących do przemian demokratycznych polska "Solidarność" to wzór. - Doświadczenie "Solidarności" podtrzymywało i dawało natchnienie Białorusinom zarówno wtedy, kiedy zaczął się ruch Solidarności za czasów Związku Sowieckiego i zarówno teraz, kiedy Białorusini walczą z nową dyktaturą. Jednak, nigdy wcześniej w historii Białorusi, Białorusini i Białorusinki nie pamiętali o "Solidarności", tak jak podczas ostatniego roku, kiedy cały naród powiedział zdecydowane "nie" dyktatorowi - dodała Ciechanouska, nawiązując do masowych protestów, które przetoczyły się przez Białoruś po wyborach prezydenckich w 2020 roku.