Nowa zajezdnia na Annopolu. Tramwajarze pokazali, co dzieje się na placu budowy

Prace przy budowie nowej zajezdni tramwajowej na Annopolu ruszyły na początku roku. Na powierzchni niemal 12 hektarów powstaje piąte takie miejsce w stolicy. Pomieści ponad 150 tramwajów. Będą w niej "nocowały" między innymi nowe niskopodłogowe składy. Długość wszystkich torów w obiekcie, po których będą się poruszać serwisowane pojazdy, wyniesie ponad 14 kilometrów. Koszt inwestycji to ponad 655 milionów złotych brutto. Część środków zapewniono z funduszy unijnych.

W poniedziałkowym komunikacie ratusz przypomina, że na terenie zajezdni wniesionych zostanie łącznie 14 budynków. "Trzy z nich będą przeznaczone dla tramwajów: hala remontowa, hala obsługi technicznej i hala postojowa. Znajdą się tu stanowiska diagnostyczne, lakiernia, myjnie oraz tokarka podtorowa do regeneracji kół, dzięki której tramwaje nie hałasują na warszawskich torowiskach" - wyliczają urzędnicy. I dodają, że w pozostałych zabudowaniach znajdą się pomieszczenia biurowe, techniczne i socjalne.

Proekologiczne rozwiązania i zieleń na budynkach

Podczas konferencji prasowej poświęconej podpisaniu umowy z wykonawcą prezes Tramwajów Warszawskich przekonywał, że będzie to zajezdnia bardzo ekologiczna, a każdy możliwy fragment będzie pokryty roślinnością. Rośliny zajmą powierzchnię około 24 tysięcy metrów kwadratowych, czyli około 20 procent terenu zajezdni. Pojawią się na budynkach i na ekranach akustycznych, zielone będą także torowiska.

W projekcie przewidziano wykorzystanie proekologicznych rozwiązań. "Zajezdnia na Annopolu, jako pierwsza w Polsce, zasilana będzie w dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Powstaną pompy ciepła i ogniwa słoneczne. W specjalnych zbiornikach będzie gromadzona deszczówka, która zostanie wykorzystana do celów gospodarczych - spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni. Woda opadowa z dachów budynków trafi do podziemnych zbiorników" - podaje ratusz.

Chcą oszczędzać energię dzięki inteligentnym systemom

Ratusz wyjaśnia, że automatyzacja zajezdni ma sprzyjać oszczędnościom. Ponad 70 spośród 100 zwrotnic będzie przekładanych automatycznie przez system, co sprawi, że składy będą jechały z jednostajną prędkością bez zatrzymań. Urzędnicy szacują, że pozwoli to zaoszczędzić energię elektryczną, jaką składy zużyłyby na dodatkowe ruszanie, ponieważ wówczas silniki zużywają jej najwięcej.

Oszczędności mają też dotyczyć czasu pracowników. Gdyby zwrotnice były przekładane ręcznie, każdego dnia wymagałoby to blisko siedmiu godzin pracy.

Inwestycja planowana od lat 60.

O budowie zajezdni Annopol mówi się od lat 60. Plany jednak odłożono, bo w latach 60. i 70. tramwaje w stolicy były zagrożone likwidacją. Pod koniec lat 60. zlikwidowano kilka tras między innymi na Żelaznej, Powązkowskiej, Radzymińskiej i na Młocinach. W latach 70. były kolejne likwidacje, kiedy rozebrano trasę do Wilanowa. Nowa zajezdnia będzie potrzebna - budowane są nowe trasy - do Wilanowa, na ulicy Kasprzaka. Przygotowywana jest też budowa kolejnych linii: do dworca Warszawa Zachodnia, na Gocław i wzdłuż Modlińskiej. W nowej zajezdni serwisowane będą składy, które w przyszłości obsłużą wymienione trasy.