Najnowsze

Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina

Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Trwa budowa trasy S7. Prace na odcinku Modlin - Czosnów (wideo ze stycznia 2025)
Pod piątkowego popołudnia kierowcy mogą już korzystać z oddanego do ruchu trzypasmowego odcinka S7 od Czosnowa do Modlina. Ma 9,7 km, to jeden z trzech realizowanych fragmentów drogi pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

"Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji 285 km drogi ekspresowej między Gdańskiem a Warszawą - od węzła Gdańsk Południe do węzła Płońsk Południe oraz odcinek Modlin - Czosnów" - podkreśliła rzeczniczka warszawskiej GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Trwają jeszcze prace na dwóch fragmentach

Dotychczas dwujezdniowa i dwupasmowa droga stała się trzypasmowa. Dojechać do niej można poprzez dwa węzły drogowe: Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu została uzupełniona o chodnik (w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska). Powstały drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, wiadukty, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odcinek Modlin - Czosnów zrealizowała firma Budimex za blisko 600 mln zł.

"35 km drogi krajowej nr 7 podzieliliśmy na trzy kontrakty. Wszystkie zadania polegają na rozbudowie istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej. Roboty są realizowane przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku" - zaznaczyła Tarnowska.

Trwają jeszcze prace na dwóch fragmentach: Płońsk Południe - Załuski i Załuski - Modlin. Obecnie układana jest już nawierzchnia, a także wykonywane są prace brukarskie. Toczą się też roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.

Tarnowska podała, że stopień zaawansowania robót na odcinku Płońsk Południe - Załuski to 82 proc a Załuski - Modlin - 93 proc.

Dla obu kontraktów zostały podpisane aneksy wydłużające czas na ukończenie. W przypadku odcinka Płońsk Południe - Załuski termin mija w marcu 2026 r., a dla środkowego zadania był to sierpień 2025 r.

"Roszczenia wykonawców"

"W procedowaniu są roszczenia wykonawców tych dwóch odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku" - zaznaczyła rzeczniczka GDDiKA.

Na odcinku S7 Czosnów - Warszawa zakończenie robót przewidywane jest w maju 2027 roku. Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do Warszawy, przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID.

Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Dariusz Gałązka
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Wawer
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Obietnica tras na Gocław i Zieloną Białołękę
Białołęka

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Inwestycje w Warszawie
