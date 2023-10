Chciał pomóc, podał szklankę wody, stracił dwa tysiące złotych

Z portfela zniknęły dwa tysiące

- Kiedy senior poszedł sprawdzić, kto do niego przyjechał, przy drzwiach wejściowych do budynku zauważył nieznaną mu kobietę. Poprosiła ona starszego pana o szklankę wody z cukrem, gdyż jak twierdziła, źle się czuje, a ma cukrzycę. Po chwili za seniorem i nieznajomą do domu weszła następna kobieta. Powiedziała, że zbierają ubrania dla potrzebujących. Gdy mężczyzna oświadczył, że nie ma nic do przekazania, obie kobiety wyszły, wsiadły do samochodu i odjechały - wyjaśniła rzeczniczka płońskiej policji.