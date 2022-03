Prezydent Warszawy: w ciągu najbliższych dni przejmiemy "Szpiegowo"

- Jeśli chodzi o "Szpiegowo", to czekamy na decyzję sądu. Z naszej strony wszystkie procedury zostały zakończone. Teraz jest to tylko kwestia decyzji sądu, czy na pewno dochowano wszystkich procedur - powiedział prezydent Warszawy. Zaznaczył, że decyzji spodziewa się w przeciągu najbliższych dni. - Ostatni krok z naszej strony, czyli nota dyplomatyczna została wręczona ambasadzie. Miejmy nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się dosłownie w tym tygodniu albo na początku następnego - podkreślił Trzaskowski.