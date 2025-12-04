Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Do zdarzenia doszło około godziny 20. Policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. W trakcie czynności legitymowania i kontroli znaleźli przy nim mefedron.

28-letni Białorusin został zatrzymany i przewieziony do mokotowskiej komendy.

Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem

Szybko okazało się, że nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

"Wcześniej wielokrotnie interweniowali wobec niego policjanci, a ponadto był już karany za inne przestępstwa. Jego dotychczasowe zachowanie na terenie kraju wskazywało, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka mokotowskiej komendy policji.

Zebrany materiał trafił do Straży Granicznej, a wobec 28-latka wszczęto procedurę wydalenia z Polski.