Mokotów

Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę

Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Policjanci z Mokotowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Wobec 28-letniego Białorusina wszczęto procedurę wydalenia z Polski.

Do zdarzenia doszło około godziny 20. Policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. W trakcie czynności legitymowania i kontroli znaleźli przy nim mefedron.

28-letni Białorusin został zatrzymany i przewieziony do mokotowskiej komendy.

Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem

Szybko okazało się, że nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

"Wcześniej wielokrotnie interweniowali wobec niego policjanci, a ponadto był już karany za inne przestępstwa. Jego dotychczasowe zachowanie na terenie kraju wskazywało, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka mokotowskiej komendy policji.

Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Źródło: Komenda Rejonowa Policja Warszawa II

Zebrany materiał trafił do Straży Granicznej, a wobec 28-latka wszczęto procedurę wydalenia z Polski.

Na pole spadł balon z przyczepioną paczką

Na pole spadł balon z przyczepioną paczką

Okolice
Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych

Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych

TVN24

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policja Warszawa II

