Do zdarzenia doszło około godziny 20. Policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. W trakcie czynności legitymowania i kontroli znaleźli przy nim mefedron.
28-letni Białorusin został zatrzymany i przewieziony do mokotowskiej komendy.
Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem
Szybko okazało się, że nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.
"Wcześniej wielokrotnie interweniowali wobec niego policjanci, a ponadto był już karany za inne przestępstwa. Jego dotychczasowe zachowanie na terenie kraju wskazywało, że może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka mokotowskiej komendy policji.
Zebrany materiał trafił do Straży Granicznej, a wobec 28-latka wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
