Mokotów

Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem

Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie 18-latka
Źródło: KRP Warszawa II
Policjanci z Mokotowa zatrzymali pięciu młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie znajomego. Do dramatycznych wydarzeń doszło na imprezie, którą pokrzywdzony 18-latek zorganizował.

Z ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło podczas imprezy na świeżym powietrzu, którą pokrzywdzony zorganizował razem z kolegami. I to oni go zaatakowali. "Kopali go i uderzali po twarzy oraz tułowiu. Ukradli mu rzeczy osobiste, a później pozostawili półprzytomnego, jedynie w bieliźnie, pod mostem" - przekazała policja.

Zauważył go kierowca i wezwał pomoc

- Pokrzywdzonego zauważył przejeżdżający mężczyzna, który zawiadomił służby i udzielił mu pierwszej pomocy. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu szybko ustalili i zatrzymali pięciu podejrzanych w wieku 16 i 17 lat. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli odzież ze śladami krwi - przekazała rzeczniczka policji na Mokotowie asp. szt. Marta Haberska.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie czterem 17-latkom zarzutu rozboju. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. 16-latek, również podejrzany o udział w przestępstwie, decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II

