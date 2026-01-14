Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański

W grudniu 2025 roku wydana została decyzja zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany wykonany na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Mokotów. Jest też pozwolenie na budowę.
- To formalny, ale kluczowy krok, który otwiera drogę do realizacji zaplanowanych prac konserwatorskich - poinformował zastępca burmistrza Mokotowa Krzysztof Skolimowski.
Co się zmieni?
Zakres prac obejmuje remont więźby dachowej i wymianę drewnianego gontu, wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich, remont tynków wewnętrznych oraz częściowe naprawy tynków zewnętrznych wraz z likwidacją graffiti, wymianę przeszkleń na parterze i renowacja stolarki okiennej, montaż nowego zabezpieczenia elewacji od strony ul. Puławskiej - ekranów ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali kwasoodpornej.
Szkło hartowane zapewni ochronę zabytku chociażby przed błotem z ulicy Puławskiej.
Remont Domku Mauretańskiego to kolejny etap działań prowadzonych w tym miejscu w 2017 roku, kiedy ZGN zlecił remont elewacji za ponad 120 tysięcy złotych. Niestety, zabytek został zniszczony przez pseudograficiarzy.
- Zabytki są szczególnie wrażliwe na akty wandalizmu. Dlatego apeluję do mieszkańców: jeśli widzimy, że ktoś niszczy mury, maże graffiti czy uszkadza historyczne obiekty, reagujmy i zgłaszajmy to odpowiednim służbom. Wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie skutecznie chronić nasze dziedzictwo - podkreślił Krzysztof Skolimowski.
Ucierpiał w Powstaniu Warszawskim
Domek Mauretański, nazywany Glorietą Flamandzką, umieszczony był przy północnym wjeździe prowadzącym do letniego pałacyku. Jego odpowiednikiem od południa była wyremontowana właśnie Wieża Gołębnika z wjazdem do folwarku. Są to jedyne zachowane pawilony parkowe z wielu powstałych wówczas w różnorodnej stylistyce i rozmieszczonych na terenie całego założenia.
W latach 1824-1825 część budynków przekształcano na zlecenie nowej właścicielki Anny Potockiej-Wąsowiczowej według projektu architekta Henryka Marconiego. Wówczas Glorietta została przebudowana w stylu neogotyckim z elementami orientalnymi i otrzymała nazwę Domku Mauretańskiego.
W wyniku walk podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku obiekt został w znacznym stopniu zniszczony. Restauracji doczekał się w latach 1960-1963.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa