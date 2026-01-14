Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański

Domek Mauretański na Mokotowie
Zabytkowy Gołębnik przeszedł remont
Źródło: Urząd Dzielnicy Mokotów
Po odnowieniu Gołębnika przy ulicy Puławskiej, remontu doczeka się też Domek Mauretański. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W grudniu 2025 roku wydana została decyzja zatwierdzająca projekt architektoniczno-budowlany wykonany na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Mokotów. Jest też pozwolenie na budowę.

- To formalny, ale kluczowy krok, który otwiera drogę do realizacji zaplanowanych prac konserwatorskich - poinformował zastępca burmistrza Mokotowa Krzysztof Skolimowski.

Co się zmieni?

Zakres prac obejmuje remont więźby dachowej i wymianę drewnianego gontu, wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich, remont tynków wewnętrznych oraz częściowe naprawy tynków zewnętrznych wraz z likwidacją graffiti, wymianę przeszkleń na parterze i renowacja stolarki okiennej, montaż nowego zabezpieczenia elewacji od strony ul. Puławskiej - ekranów ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali kwasoodpornej.

Szkło hartowane zapewni ochronę zabytku chociażby przed błotem z ulicy Puławskiej.

Remont Domku Mauretańskiego to kolejny etap działań prowadzonych w tym miejscu w 2017 roku, kiedy ZGN zlecił remont elewacji za ponad 120 tysięcy złotych. Niestety, zabytek został zniszczony przez pseudograficiarzy.

- Zabytki są szczególnie wrażliwe na akty wandalizmu. Dlatego apeluję do mieszkańców: jeśli widzimy, że ktoś niszczy mury, maże graffiti czy uszkadza historyczne obiekty, reagujmy i zgłaszajmy to odpowiednim służbom. Wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie skutecznie chronić nasze dziedzictwo - podkreślił Krzysztof Skolimowski.

Domek Mauretański na Mokotowie
Domek Mauretański na Mokotowie
Źródło: UM Warszawa

Ucierpiał w Powstaniu Warszawskim

Domek Mauretański, nazywany Glorietą Flamandzką, umieszczony był przy północnym wjeździe prowadzącym do letniego pałacyku. Jego odpowiednikiem od południa była wyremontowana właśnie Wieża Gołębnika z wjazdem do folwarku. Są to jedyne zachowane pawilony parkowe z wielu powstałych wówczas w różnorodnej stylistyce i rozmieszczonych na terenie całego założenia.

W latach 1824-1825 część budynków przekształcano na zlecenie nowej właścicielki Anny Potockiej-Wąsowiczowej według projektu architekta Henryka Marconiego. Wówczas Glorietta została przebudowana w stylu neogotyckim z elementami orientalnymi i otrzymała nazwę Domku Mauretańskiego.

W wyniku walk podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku obiekt został w znacznym stopniu zniszczony. Restauracji doczekał się w latach 1960-1963. 

Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Historia WarszawyZabytki
Czytaj także:
Komunikacja miejska w ferie zimowe
Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro
Komunikacja
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia
Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina
Włochy
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Wypadki na S8 i S17, są ranni
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą
Trudne warunki na trasie S2
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
Śródmieście
Trasa narciarstwa biegowego w KPN
Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych
Tarcze TBM do budowy tuneli metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Jest już harmonogram
Dariusz Gałązka
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Ksiądz był oskarżony o molestowanie siedmiolatka. Prawomocny wyrok
shutterstock_2416822315_1
Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek
Mokotów
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Likwidują schronisko. Na pomoc czeka blisko 80 psów
Alicja Glinianowicz
Problem z odbiorem śmieci w gminie Lesznowola
"Od Wigilii nie było u nas śmieciarki"
Alicja Glinianowicz
Pożar hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim
Spłonęła hala, straty oszacowano na 50 milionów. Koniec śledztwa
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
Piotr Bakalarski
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie dwójki małoletnich (zdj. ilustracyjne)
Działacz sportowy podejrzany o zgwałcenie dwóch małoletnich
Ostrołęka
Auto wjechało po kolizji do budynku przy Towarowej
Auto wjechało po kolizji do lokalu usługowego
Wola
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
Wola
Poszukiwany od 20 lat Tomasz Kosik
Policjanci od 20 lat poszukują sprawcy rozboju
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Dziurawy odcinkowy pomiar prędkości. Kierowcy mogą uniknąć mandatu
Artur Węgrzynowicz
Służby w gotowości na trudne warunki drogowe
Marznące opady na ulicach i chodnikach. Będzie bardzo ślisko
Śródmieście
Willa przy ulicy Byczyńskiej została zabytkiem
Zbudowana dla socjalisty, skonfiskowana przez komunistów
Praga Południe
Całodobowy sklep monopolowy
Mieszkańcy kolejnego miasta chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch
Śródmieście
Wypadek w Pruszkowie
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Klaudia Kamieniarz
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki