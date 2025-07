Lokalne centrum handlowe do rozbiórki. Co powstanie w zamian?

Centrum Handlowe Land na Służewie Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Jak poinformował branżowy portal Urbanity, inwestor - deweloper Ghelamco złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku. Jej widmo krąży nad nim już od kilku lat. Po raz pierwszy informowaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl ponad cztery lata temu.

Rozbiórka nie tak prędko

- Obecnie jesteśmy w procesie przygotowywania inwestycji. Rozpoczęcie prac, zarówno rozbiórkowych, jak i budowlanych, uzależnione będzie od uzyskania decyzji administracyjnych, sytuacji gospodarczej, poziomu popytu na powierzchnię biurową oraz pozyskania finansowania - poinformował naszą redakcję Michał Nitychoruk z biura prasowego Ghelamco, pytany o plany rozbiórki.

Inwestor nie informuje póki co o konkretnych terminach. - Na dziś szacujemy, że rozbiórka centrum handlowego Land nie rozpocznie się w tym roku - zastrzegł.

Budynek biurowo-usługowy, który powstanie w miejsce CH Land Źródło: Ghelamco

Co powstanie po rozbiórce galerii? Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego planowany jest tam budynek biurowo-handlowy. - Przewidziano w nim funkcje handlowe i usługowe na poziomie -1 oraz parterze, natomiast przestrzeń biurowa będzie zlokalizowana od 1 do 6 piętra w niższej części obiektu oraz do 12 piętra w dominancie. Projekt obejmuje też wewnętrzny dziedziniec, zielone dachy i tarasy oraz otwarty pasaż łączący go z otoczeniem - wyjaśnił Nitychoruk.

Budynek biurowo-usługowy, który powstanie w miejsce CH Land Źródło: Ghelamco

CH Land wybudowano w latach 90.

Od drugiej połowy lat 90. CH Land jest charakterystycznym punktem Mokotowa. Wita klientów wielkim czerwonym logo z nazwą od strony Wałbrzyskiej, przyciąga lokalnych mieszkańców, a do tego wyróżnia dobrą lokalizacją - znajduje się tuż przy wyjściu ze stacji metra.

To lubiane przez mieszkańców Służewa centrum handlowe, bo odpowiada na ich lokalne potrzeby przy codziennych zakupach, spożywczych czy odzieżowych. Oferuje też różne usługi oraz gastronomię.

Centrum handlowe Land Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl