Mokotów

Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby

Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Policjanci z Mokotowa poszukują dwóch mężczyzn w związku z groźbami karalnymi wobec pracownika sklepu jubilerskiego. Mogli oni odwiedzić więcej sklepów. Opublikowano zdjęcia z monitoringu, na których widać wizerunki podejrzewanych.

Jak informuje w komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, do zdarzenia doszło 12 listopada 2025 r. w Warszawie przy ul. Sonaty. Mężczyźni mieli grozić pracownikowi sklepu jubilerskiego. Policja nie ujawnia z jakiego powodu. Z dotychczasowych ustaleń wynika jednak, że mogli oni tego dnia odwiedzić więcej sklepów.

Policja publikuje wizerunki podejrzanych

Jeden z mężczyzn, którego zarejestrowały kamery monitoringu ma około 50 - 60 lat, średnią budowę ciała, około 170 cm wzrostu, siwy zarost na twarzy i charakterystyczne bruzdy nosowe. W momencie zdarzenia na szyi miał zawieszone słuchawki bezprzewodowe koloru szarego, czarną czapkę z daszkiem, czarne spodnie, kurtkę na suwak koloru czerwonego oraz podróżną walizkę koloru niebieskiego.

Druga z osób, która również mogła mieć związek ze zdarzeniem, to mężczyzna w wieku około 50 lat, średniej budowy ciała, z dłuższymi włosami zaczesanymi do tyłu w kucyk, mierzący około 180 cm wzrostu, ubrany w kurtkę koloru ciemnozielonego, szarą bluzę z kapturem, spodnie dresowe koloru szarego bądź granatowego i beżowe buty.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn zachęcamy do kontaktu z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego lub pod numerem tel. 47 723 92 50 lub 47 723 92 52. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl" - informuje policja.

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP II

