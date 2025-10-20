Logo TVN Warszawa
Komunikacja

W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne

Autobusowa linia cmentarna
Wszystkich Świętych to dzień zadumy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Od weekendu 25-26 października miasto uruchamia tramwaje i autobusy linii cmentarnych. Ułatwią one dojazd do największych nekropolii w stolicy przed dniem Wszystkich Świętych.

- Zbliża się święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli dni, w czasie których odwiedzamy groby swoich bliskich. Wiele osób już wcześniej, w weekend poprzedzający te święta, wybiera się na cmentarze. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy - już tradycyjnie - tak zwane autobusowe i tramwajowe linie cmentarne - mówi cytowana w komunikacie na ten temat Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

W sobotę i niedzielę, 25-26 października, uruchomione zostaną trzy autobusowe i trzy tramwajowe linie specjalne, a niektóre autobusy zmienią swoje trasy. W niedzielę tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Autobusem na cmentarze

Z Metra Młociny na Cmentarz Północny będą jeździły autobusy linii C09 (brama główna) i C40 (brama zachodnia oraz południowa); z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna) będą ruszały autobusy linii C13, które po drodze zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej, przy rondzie Zgrupowania AK "Radosław", czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.

Ruszą też tramwajowe linie cmentarne: C1 z Annopola na Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski, Wolski); C4 między Żeraniem a Miasteczkiem Wilanów (dojazd na Cmentarz Bródnowski); C6 z Żerania na Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski i Wolski).

Na cmentarze będzie można dojechać także autobusami "zwykłych" linii. W sobotę i niedzielę (25-26 października) dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej będą miały autobusy linii 173. Autobusy linii 500 będą miały wydłużoną trasę i dojadą pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a autobusy linii 727 we wszystkich kursach do Cmentarza Południowego.

Autobusy linii 409 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią, główną i południową Cmentarza Północnego (bez podjazdu pod bramę północną).

Autobusowa linia cmentarna
Autobusowa linia cmentarna
Źródło: UM Warszawa

Zmiany w ruchu

W najbliższych dniach w rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone duże zmiany w ruchu. Niektórymi ulicami przejadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki oraz pojazdy posiadaczy identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu, a samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci.

Pierwsze zmiany przy Cmentarzu Północnym zostaną wprowadzone już w weekend, 25-26 października. Zamknięta będzie ulica Nocznickiego. Wjadą tam tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach Nocznickiego i Rokokowej.

Z kolei na ulicach Opłotek i Palisadowej będzie jeden kierunek ruchu – od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego. Przejadą tamtędy tylko autobusy, taksówki, pojazdy z identyfikatorami "M" i "T" oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

W ten sam weekend nie będzie można zostawić samochodu na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

