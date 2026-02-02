Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"

Mróz w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek rano tramwajarze mieli problemy w dwóch miejscach. Najpierw doszło do awarii w rejonie placu Grunwaldzkiego na Żoliborzu. - Podwyższyła się sieć trakcyjna. W wyniku czego uszkodzeniu uległ pantograf tramwaju. Sieć została sprawdzona i wyregulowana. Po godzinie 8 ruch został przywrócony - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Kłopot wystąpił także w rejonie zajezdni Żoliborz i mostu Północnego. - Mieliśmy problem z zanikami napięcia i podstacją. Występowały chwilowe przerwy w ruchu tramwajów. Zostało to naprawione - przekazał Urbanowicz.

Innego typu problem odnotowano na linii numer 20, kursującej między Żeraniem a Boernerowem. - Mamy problemy z elektroniką, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną i napięcie. Ruch jest ograniczony, wyjeżdża na trasę mniej tramwajów, żeby nie przeciążać układu - wyjaśnił rzecznik TW. Około godziny 14-15 sytuacja powinna wrócić do normy.

- Jesteśmy bardziej wyczuleni na uszkodzenia infrastruktury. Ekipy pogotowia torowego i sieciowego są w gotowości, żeby interweniować, na przykład przy pękniętej szynie - zapewnił.

Silny mróz. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW