Komunikacja

Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady jazdy

Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
W długi weekend listopadowy komunikacja miejska będzie kursować według zmienionych rozkładów jazdy. W sobotę i niedzielę zmiany są niewielkie. W poniedziałek większość tramwajów i autobusów pojedzie według sobotniego rozkładu, a w Święto Niepodległości według świątecznego.

"W tym roku Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przypada we wtorek, a to oznacza, że wielu warszawiaków skorzysta z przedłużonego weekendu. Inaczej niż zwykle będzie kursowała komunikacja miejska" - poinformował w piątek Zarząd Transportu Miejskiego.

W sobotę zmiany są nieduże – nie będą kursowały autobusy linii 160 i 171, a 527 będą miały specjalny rozkład jazdy, podobnie w niedzielę.

Pozostałe linie dzienne (w tym lokalne "L") będą kursowały według świątecznego rozkładu, a nocne weekendowego. Metro na obu liniach będzie jeździło w rytmie niedzielnym – będą też kursy nocne z niedzieli na poniedziałek.

Poniedziałek z sobotnim rozkładem

Natomiast w poniedziałek autobusy dzienne będą jeździły zasadniczo według rozkładu sobotniego z wyjątkiem: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 521, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743, Z55, dla których będzie obowiązywał rozkład specjalny.

Na ulice nie wyjadą autobusy linii 160, 171 i 409, ale w godzinach szczytu pojawią się wyjątkowo 331, 401 (na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402.

Autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku Polfa 01 i 02, tak jak w dni robocze.

Linie lokalne będą kursowały według rozkładów specjalnych lub sobotnich.

Tramwaje i metro będzie jeździły jak w soboty, z tym że kolej podziemna będzie podjeżdżała na stacje w godzinach szczytu co 4 min. (linia M1) i co 5 min. (linia M2). Będą też kursy nocne metra.

Świąteczny wtorek

We wtorek linie dzienne (w tym lokalne) będą miały rozkład świąteczny, z wyjątkiem 193 i 527 (rozkład specjalny). Na trasy nie wyjadą tramwaje 22 oraz autobusy 126 i 160. Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, plac Konstytucji i Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 będą łączyć Falenicę tylko z rondem Wiatraczna.

Metro będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Kalbar

