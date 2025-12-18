Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała

Wyłudzali leasingi. Wśród 79 podejrzanych policjanci, lekarze i pracownicy NIK Źródło: TVN24

Zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa policjanci z Bielan otrzymali od firmy leasingowej.

"Między wrześniem a grudniem kobieta prowadząca własną firmę podpisała umowę leasingu na audi warte prawie 155 tysięcy złotych. Przekonała spółkę, że wszystko jest w porządku i bez problemu wywiąże się z zobowiązań. Ten szybko się pojawił. Po odebraniu samochodu nie zwróciła go, mimo że leasing został prawidłowo wypowiedziany. W ten sposób firma straciła dostęp do pojazdu" - wyjaśniła podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Policja zatrzymała 41-latkę Źródło: KRP V

Policjanci ustalili miejsce pobytu 41-latki. Kobieta przebywała w lokalu na terenie dzielnicy. Została zatrzymana.

"Usłyszała zarzuty za oszustwo oraz przywłaszczenie rzeczy powierzonej, za co grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności" - przekazała Kozłowska.

