Czy pieszy, który zginął potrącony przez auto, przyczynił się do wypadku? Ostateczna decyzja sądu

Posłuchaj Wstrzymaj Fragment materiału "Uwagi" TVN o wypadku na Sokratesa Źródło: "Uwaga" TVN

Sąd Najwyższy, pięć lat po tragicznym wypadku w Warszawie na ulicy Sokratesa, wydał ostateczną decyzję. Nie zgodził się, żeby sprawa trafiła ponownie do sądu odwoławczego. Domagała się tego prokuratura, która twierdziła iż błędnie ustalono, że pieszy przyczynił się do wypadku.

Sąd drugiej instancji orzekł: kierowca pomarańczowego bmw, który jadąc z prędkością 126,5 km/h, śmiertelnie potrącił 33-letniego Adama na ulicy Sokratesa, pójdzie do więzienia na siedem lat i sześć miesięcy. Uzasadniając wyrok uznał jednak: pieszy miał "możliwość zauważenia zbliżającego się w jego kierunku samochodu kierowanego przez oskarżonego, wyróżniającego się nie tylko bardzo agresywnym stylem jazdy, ale i jaskrawym kolorem".

Prokuratura Generalna z decyzją sądu się nie zgodziła. Śledczy byli zdania, że Adam nie przyczynił się do wypadku, a takie twierdzenie mogło mieć wpływ na wyrok. Do Sądu Najwyższego złożyli więc kasację, domagając się, aby sprawa trafiła na wokandę sądu odwoławczego.

Ostateczna decyzja sądu zapadła w czwartek.

33-letni Adam zginął na ulicy Sokratesa Źródło: "Uwaga" TVN

Adam zginął na oczach rodziny

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 20 października 2019 roku. 33-letni Adam przechodził przez pasy na warszawskich Bielanach z żoną i trzyletnim synem. Szli do parku. Była niedziela - październikowe, ale słoneczne przedpołudnie. Zginął na ich oczach.

Krystian O. prowadził swoje pomarańczowe bmw zdecydowanie zbyt szybko. Ulicą Sokratesa mógł jechać z prędkością najwyżej 50 km/h. Jechał dwa i pół raza szybciej.

Prokuratura najpierw postawiła mu zarzut spowodowania wypadku, ale krótko potem uznała, że to zbyt łagodne. Krystian O. został oskarżony o zabójstwo popełnione w tak zwanym zamiarze ewentualnym. Proces przed sądem pierwszej instancji zakończył się w listopadzie 2021 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Krystiana O. na siedem lat i 10 miesięcy więzienia, zmieniając na powrót kwalifikację prawną czynu z zabójstwa na spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ponad trzy lata po śmierci pieszego, w połowie marca tego roku, zapadł prawomocny wyrok. Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył karę dla kierowcy do siedmiu lat i sześciu miesięcy więzienia.

Krystian O. usłyszał zarzut zabójstwa Źródło: Paweł Supernak/PAP

Śledczy wycofali się z zarzutu zabójstwa

Wyrok w apelacji spowodował, że śledczy złożyli kasację do Sądu Najwyższego, w której zwrócili uwagę na uzasadnienie orzeczenia, w którym wskazano, że do wypadku przyczynił się pieszy.

W jaki sposób? Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w składzie Sławomir Machnio (przewodniczący, sędzia sprawozdawca), Przemysław Filipkowski oraz Piotr Bojarczuk w pisemnym uzasadnieniu wyroku opisali to tak: "Zachowanie szczególnej ostrożności na przejściu dla pieszych oznacza przede wszystkim konieczność obserwowania przez pieszego odcinka drogi, przez który przechodzi".

Skład orzekający ocenił, że Adam G. powinien "zwiększyć uwagę i dostosować swoje zachowanie do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Przed wejściem na jezdnię powinien on dokonać oceny sytuacji, pamiętając jednocześnie o obowiązkach wynikających z art. 14 p.r.d. [Prawo o ruchu drogowym - red.]. Pieszy powinien także uwzględnić prędkość, z jaką poruszają się pojazdy znajdujące się na drodze" - czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem sędziów Adam G. powinien usłyszeć pędzące bmw. Dla potwierdzenia tej tezy w uzasadnieniu przytoczył zeznania jednego ze świadków.

Śledczy przed Sądem Najwyższym chcieli wykazać, że pieszy nie przyczynił się do zdarzenia. Z tezą prokuratury zgadza się rodzina zmarłego oraz ich pełnomocniczka - adwokat Kinga Łykowska. Z kolei obrońca Krystiana O. Tomasz Ode uznał, że kasacja nie jest zasadna.

Ostateczna decyzja

Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz ogłosił, że kasacja została oddalona.

- Uzasadnienie sądu odwoławczego jest drobiazgowe, detaliczne. Sąd apelacyjny bardzo skrupulatnie rozważył, także kwestionowany przez autora kasacji aspekt sprawy, czyli przyczynienia się pokrzywdzonego - uzasadniał decyzję sędzia sprawozdawca Igor Zgoliński.

- Wnikliwie uzasadnił te okoliczności, dlaczego tak postąpił - dodał.

Sędzia zaznaczył, że w wyroku znajdziemy też analizę zabezpieczonego monitoringu. - Zestawienie monitoringu z zeznaniami świadka dowiodło go do takiego ustalenia. Sąd odwoławczy, w ocenie Sądu Najwyższego, był do tego ustalenia w pełni uprawniony. Świadek zeznał, że przeraziła go pewność z jaką wkracza pokrzywdzony na jezdnię, a słyszał hałas. Wnioski jakie sąd wyciągnął, były uprawnione - argumentował sędzia.

Zaznaczył przy tym, że takie uzasadnienie nie zmienia "istoty tego, że sprawcą zdarzenia był oskarżony Krystian O". - Sąd przyjął po prostu, że w niewielkim stopniu pokrzywdzony się przyczynił (do wypadku - red) - mówił sędzia.

Orzeczenie jest ostateczne.