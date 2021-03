Białe kapsułki na ulicach. Śledczy badają sprawę

Jak przekazał rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, sprawę białych kapsułek - znalezionych w kilku miejscach na ulicach Warszawy - zgłosiła policji jedna z radnych Bielan. - Komenda Rejonowa Policji numer pięć wszczęła śledztwo w tej sprawie. Policjanci przekazali kapsułki do prokuratury, która ma sprawdzić, czy nie doszło do złamania artykułu 165 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia - poinformowała Gałecka.

O szczegóły zapytaliśmy rzeczniczkę bielańskiej policji Kamilę Szulc. - Materiały sprawy przesłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz celem wszczęcia śledztwa. Zabezpieczona substancja zostanie poddana badaniom - poinformowała policjantka.

Tajemnicze kapsułki

O tajemniczych białych kapsułkach pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w ubiegłym tygodniu. Jak informował w mediach społecznościowych burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, straż miejska zabezpieczyła 26 sztuk rozsypanych w rejonie ulicy Księżycowej. Dodał, że po analizie okazało się, że to "materiał składem zbliżony do tabletek do uzdatniania wody", czyli sprasowana sól.