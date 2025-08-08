Nowa linia tramwajowa na Żeraniu. Jest wykonawca projektów wstępnych

Ulica Modlińska w rejonie osiedla "Winnica" Źródło: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miasto planuje budowę nowej linii tramwajowej na Żeraniu. Ma przebiegać wzdłuż ulicy Modlińskiej na odcinku od pętli Żerań FSO do istniejącej trasy na Tarchomin. Mieszkańcy od lat zabiegają o tę inwestycję, jednak na wejście w fazę realizacji będą jeszcze musieli poczekać.

Tramwaje Warszawskie poinformowały w piątek o kolejnym kroku w przygotowaniach do budowy. "Wybraliśmy ofertę na opracowanie projektów wstępnych dla trasy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Databout. Teraz wybór musi się uprawomocnić" - podali przedstawiciele miejskiej spółki na Facebooku.

Decyzja o rozstrzygnięciu przetargu będzie prawomocna, jeśli żadna z firm biorących udział w postępowaniu się nie odwoła. Gdyby jednak pojawiły się skargi, konieczne będzie ich rozpatrzenie, co wydłuży postępowanie lub może doprowadzić do jego unieważnienia.

🏗 Kolejny krok w przygotowaniach do budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej – od pętli Żerań FSO do istniejącej... Posted by Tramwaje Warszawskie on Friday, August 8, 2025 Rozwiń

Oszacują rzeczywisty koszt inwestycji

Dotychczas tramwajarze przygotowali studium techniczno-ekonomiczne dla inwestycji. Za jego przygotowanie również odpowiadała firma Databout. Określono w nim korytarz dla nowej trasy tramwajowej. Wykonawca zidentyfikował też wyzwania, takie jak liczne kolizje z infrastrukturą nadziemną i podziemną w rejonie Elektrociepłowni Żerań oraz odcinkami węzła trasy drogowej S8. Spółka tłumaczy, że wymagają one pogłębionej analizy.

We wpisie wyjaśniono też, jaki jest cel tworzenia projektów wstępnych dla inwestycji. "Pozwolą nam między innymi na dokładniejsze rozpoznanie infrastruktury podziemnej (w tym lokalizacji i rzędnych), ograniczenie ilości ryzyk i 'niespodzianek' na etapie projektowym, poznanie dokładnych oczekiwań gestorów i zarządców infrastruktury, przygotowanie wstępnych rozwiązań dla usunięcia kolizji, a także doprecyzowanie rzeczywistego zakresu robót" - wyliczają tramwajarze.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja Źródło: Tramwaje Warszawskie

Dodatkowo na podstawie projektów wstępnych możliwe jest oszacowanie rzeczywistych kosztów inwestycji. Pod uwagę brane są koszty przebudowy kolidujących elementów infrastruktury oraz podziału prac na etapy.

"Planujemy pozyskanie projektów wstępnych w pierwszym kwartale 2027 roku. Na ich podstawie przygotowane zostaną wnioski o decyzję środowiskową" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.

Dopiero po uzyskaniu tej decyzji będzie możliwe opracowanie właściwego projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja Źródło: Tramwaje Warszawskie

Przebieg nowej linii tramwajowej na Żeraniu

Nowa linia tramwajowa na Żerań ma być przedłużeniem trasy biegnącej po ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż terenu dawnej fabryki samochodów FSO. Dziś kończy się ona pętlą pod trasą Armii Krajowej. Torowisko pobiegnie z tego miejsca dalej mostem nad Kanałem Żerańskim i wzdłuż ulicy Modlińskiej do Familijnej.

Trasa tramwajowa przez Żerań Źródło: Tramwaje Warszawskie

Jesienią 2023 roku Tramwaje Warszawskie zapowiadały, że w rejonie Familijnej znajdzie się pętla i parking park and ride. Dodatkowo w tym miejscu trasa ma rozdzielać się na dwie części.

"Pierwsza pobiegnie ulicą Familijną w głąb nowych osiedli i dalej Myśliborską, aby połączyć się z trasą z Młocin na Winnicę. Druga część, planowana na dalszą przyszłość, będzie mogła pobiec wzdłuż Płochocińskiej do przystanku kolejowego Warszawa Żerań" - podali tramwajarze.

Nowa trasa będzie miała około czterech kilometrów długości. Z kolei nitka do przystanku kolejowego to około kilometrowy odcinek. W planach jest budowa siedmiu przystanków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD