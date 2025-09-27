"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"

Dzielnica Białołęka w Warszawie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Pasłęckiej. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis Miejski Reporter. Podczas libacji alkoholowej z udziałem trzech mężczyzn jeden z nich został zraniony kilkukrotnie ostrym narzędziem.

Informację o zdarzeniu potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. "Pokrzywdzony 52-latek z ranami ciętymi, zadanymi nożem, został przewieziony do szpitala w stanie niezagrażającym jego życiu. Po popełnionym przestępstwie sprawca uciekł, nie udzielając pomocy swojej ofierze" - poinformowała KSP w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podejrzany o atak mężczyzna został zatrzymany po kilkunastu godzinach. "Policjanci z warszawskiej Pragi Północ zatrzymali 38-letniego obywatela Polski w związku z usiłowaniem zabójstwa podczas libacji alkoholowej" - przekazała KSP.

Czynności z udziałem zatrzymanego są w toku.

