Białołęka Nad Kanałem Żerańskim powstanie nowy most Dariusz Gałązka |

Most w ciągu ulicy Cieślewskich (wideo bez dźwięku) Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"Nowa przeprawa przez Kanał Żerański powstanie na wysokości ul. Zdziarskiej i znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy - tym bardziej, że wraz z mostem powstanie tu cały nowy układ dróg. Na najbliższej sesji o pieniądzach na tę inwestycję decydować będą warszawscy radni" - poinformował w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał też, że znajdujący się niedaleko most w ciągu ul. Cieślewskich wymaga remontu. "Wiem jednak, że wyłączenie go z ruchu wiązałoby się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na możliwie bezbolesne przejście przez okres inwestycji" - zaznaczył Trzaskowski.

Nowy most powstanie na wysokości ulicy Zdziarskiej Źródło: UM Warszawa

Remont Mostu Cieślewskich

Most Cieślewskich spina brzegi Kanału Żerańskiego i łączy dwie ważne dla mieszkańców Białołęki ulice: Białołęcką i Płochocińską. Ma już przeszło pół wieku, a jego ostatnia większa przebudowa była realizowana ponad 30 lat temu. Betonowa konstrukcja mostu została wtedy wymieniona na stalową. Teraz konieczna jest jego gruntowna modernizacja.

W ramach planowanych przez Zarząd Dróg Miejskich prac most zostanie rozebrany i zbudowany od nowa. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Drogowcy analizują oferty złożone w przetargu na przebudowę przeprawy.

Prace mają trwać 16 miesięcy i zbiegać się z przebudową ulicy Białołęckiej, będącej przedłużeniem przeprawy. Początkowo drogowcy planowali przygotowanie tymczasowego mostu, ale po analizach uznali, że nie jest to korzystne ani opłacalne rozwiązanie. Jego skutkiem byłoby wydłużenie czasu inwestycji i podniesienie jej kosztów.