Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Nad Kanałem Żerańskim powstanie nowy most

|
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Most w ciągu ulicy Cieślewskich (wideo bez dźwięku)
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że mieszkańcy Białołęki zyskają nową przeprawę przez Kanał Żerański - most na wysokości ulicy Zdziarskiej.

"Nowa przeprawa przez Kanał Żerański powstanie na wysokości ul. Zdziarskiej i znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy - tym bardziej, że wraz z mostem powstanie tu cały nowy układ dróg. Na najbliższej sesji o pieniądzach na tę inwestycję decydować będą warszawscy radni" - poinformował w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał też, że znajdujący się niedaleko most w ciągu ul. Cieślewskich wymaga remontu. "Wiem jednak, że wyłączenie go z ruchu wiązałoby się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na możliwie bezbolesne przejście przez okres inwestycji" - zaznaczył Trzaskowski.

Nowy most powstanie na wysokości ulicy Zdziarskiej
Nowy most powstanie na wysokości ulicy Zdziarskiej
Źródło: UM Warszawa

Remont Mostu Cieślewskich

Most Cieślewskich spina brzegi Kanału Żerańskiego i łączy dwie ważne dla mieszkańców Białołęki ulice: Białołęcką i Płochocińską. Ma już przeszło pół wieku, a jego ostatnia większa przebudowa była realizowana ponad 30 lat temu. Betonowa konstrukcja mostu została wtedy wymieniona na stalową. Teraz konieczna jest jego gruntowna modernizacja.

W ramach planowanych przez Zarząd Dróg Miejskich prac most zostanie rozebrany i zbudowany od nowa. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Drogowcy analizują oferty złożone w przetargu na przebudowę przeprawy.

Prace mają trwać 16 miesięcy i zbiegać się z przebudową ulicy Białołęckiej, będącej przedłużeniem przeprawy. Początkowo drogowcy planowali przygotowanie tymczasowego mostu, ale po analizach uznali, że nie jest to korzystne ani opłacalne rozwiązanie. Jego skutkiem byłoby wydłużenie czasu inwestycji i podniesienie jej kosztów.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała 17-latka
Myślały, że pomagają policji. Straciły oszczędności życia
Praga Południe
22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa
Targówek
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Nie chcą drogi w środku lasu
Wawer
Policja poszukuje świadków "okrutnego uśmiercenia jeża"
Okrutnie uśmiercił jeża. Szuka go policja
Okolice
Przy Porcie Czerniakowskim powstał zakątek nurogęsi
Ich wędrówki Warszawa śledzi z zapartym tchem. Mają "swój" zakątek
Piotr Bakalarski
Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Tak zarabiają prezesi warszawskich spółek
Klaudia Kamieniarz
"Zdarzenie o charakterze kryminalnym" w Raszynie
Tragedia pod Warszawą. Ciało kobiety w mieszkaniu, jej partnera na cmentarzu
Okolice
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
"To straszne wspomnienie". 17-letni Dominik opowiedział o tragicznym wypadku
Okolice
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Gmina wprowadza zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów
Okolice
W Potoku Służewieckim pojawił się brązowy osad
"Brak deszczu i niski poziom wody w korycie potoku przyspiesza proces"
Wilanów
Dym wydobywał się nawet z okien na wyższych piętrach
Pożar na terenie elektrociepłowni Żerań
Białołęka
Ryś w Kampinoskim Paru Narodowym
To jeden z najbardziej skrytych mieszkańców puszczy. Uchwyciła go fotopułapka
Okolice
Małe mandarynki trafiły do Ptasiego Azylu
Małe mandarynki w głębokiej studzience. Potrzebowały pomocy
Żoliborz
Remont Sali Kongresowej (maj 2026)
Kongresowa w wiecznym remoncie. Jest wstępny termin otwarcia
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 19-latka
Wybijał szyby, kradł pieniądze z kas
Mokotów
Na budowie zapalił się gaz
Rozszczelniona rura, zapalił się gaz
Okolice
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
Śródmieście
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi
Ochota
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
Śródmieście
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce
Okolice
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Rodzina zamordowanej portierki chce podważyć opinię biegłych
Śródmieście
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Miał dwa promile i dzieci w aucie. Straci Porsche
Okolice
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej
Ursynów
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Awaria systemu sterowania w metrze
Ursynów
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
Włochy
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł w styczniu, w maju usłyszał osiem zarzutów
Okolice
W zoo urodziła się alpaka
Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
Praga Północ
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki