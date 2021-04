Topole, kasztanowce, klony, brzozy... Uczelnia wycięła 55 dużych drzew

Wojskowa Akademia Techniczna wystąpiła do urzędu dzielnicy Bemowo o pozwolenie na wycinkę drzew na terenie uczelni. Uzasadniała to ich stanem i zagrożenie dla bezpieczeństwa, które miały stwarzać. "Pod topór" poszły topole, kasztanowce, klony, brzozy, łącznie 55 drzew. Niektóre miały ponad dwa metry w obwodzie.

Pierwszą informację o wycince otrzymaliśmy na Kontakt 24. Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdził wycinkę. - Chodzi o teren pomiędzy akademikami i ulicą Archimedesa - wskazał. - Po pniach widać, że były to duże, dorodne drzewa. Zniknęło ich kilkadziesiąt, a część konarów jest już pocięta - zauważył Węgrzynowicz.

"Zagrażające zdrowiu i życiu"

O skalę i przyczyny wycinki spytaliśmy rzeczniczkę WAT Ewę Jankiewicz. Przekazała nam, że usuwanie wszelkich drzew na terenie uczelni odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez Wydział Ochrony Środowiska urzędu dzielnicy Bemowo i jest związane "ze złym stanem drzewostanu, zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi". - Aktualnie zgodnie z decyzją urzędu dzielnicy Bemowo usuwane są drzewa w okolicy Akademika Wojskowego numer dwa w pasie od ulicy Archimedesa do ulicy Gąsiorowskiego i są to głównie topole - odpowiedziała rzeczniczka.

Rzeczniczka urzędu dzielnicy Małgorzata Kink potwierdziła, że uczelnia wnioskowała o zezwolenie na wycinkę. - Wystąpiła do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, znajdujących się na terenie należącym do Wojskowej Akademii Technicznej. Wnioskodawca w uzasadnieniu wskazał, że drzewa wymienione we wnioskach są suche, zamierające lub w złym stanie zdrowotnym. Rosną (...) w miejscach, gdzie przebywa i przemieszcza się wiele osób, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia - przekazała Kink.