Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie

Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Fosa w zabytkowym Forcie Bema wyschła niemal do cna. Jest w niej więcej błota niż wody. Urzędnicy mają związane ręce, ponieważ limit zewnętrznego nawadniania zbiornika został wyczerpany latem.

Fort Bema to położona w dzielnicy Bemowo pamiątka po władzach carskich, element pierścienia obronnego Twierdzy Warszawa. Ziemno-ceglany fort jest otoczony fosą, zazwyczaj wypełnioną wodą. W sezonie letnim wokół obwarowań można było pływać na kajakach. Sprzęt potrzebny do pływania można było wypożyczać bezpłatnie.

Wodowskazy stoją w błocie

Co prawda lato skończyło ponad dwa tygodnie temu i dość szybko nastała jesienna aura, jednak gdyby ktoś chciał przepłynąć się fosą na kajaku, byłoby to niewykonalne. Wody jest jak na lekarstwo. W środę na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. Ze zdjęć, które wykonał, wyłania się wręcz katastrofalny obraz zbiornika.

- Woda w zasadzie wyparowała z fosy. Wodowskazy są na wierzchu i stoją w błocie. Miejscami głębokość wody osiąga zaledwie kilka centymetrów. Więcej tam błota niż wody - opisał nasz reporter. Tam, gdzie wody jest nieco więcej, można dostrzec kaczki.

Temat wyschniętej fosy podjął portal Raport Warszawski. Wyjaśnił, że latem zbiornik był zasilany zewnętrznie, ale limit wody na ten rok został wykorzystany.

"W związku z brakiem opadów atmosferycznych oraz upałami, które występowały w tym roku, Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bemowo uruchomił alternatywne zasilanie zbiornika z istniejącej studni czwartorzędowej przy ul. Obrońców Tobruku. Powyższe rozwiązanie uwzględnione jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego, które dopuszcza zasilenie fosy wodą czwartorzędową wyłączenie w określonym terminie i w ograniczonej ilości" - wyjaśnił w odpowiedzi cytowanej przez Raport Warszawski urząd dzielnicy Bemowo.

Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Radni apelują o zagospodarowanie terenu

Z kolei grupę miejskich radnych z Koalicji Obywatelskiej zaniepokoiła nie tyle fosa, która zamienia się w wyschnięty rów, a ogólny stan zabytku. W interpelacji zaznaczyli, że teren Fortu Bema od wielu lat pozostaje niezagospodarowany, bez żadnej konkretnej funkcji, a wokół prowadzone są tylko prace porządkowe. W piśmie zaapelowali m.in. o doprowadzenie do zabytku niezbędnych przyłączy, przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, a także opracowanie harmonogramu robót i wykonanie prac przygotowawczych.

Odpowiedzi na interpelację radnych udzielił Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta. "Działania zmierzające do zachowania historycznych walorów Fortu Bema, są priorytetem dla Urzędu Dzielnicy Bemowo, w szczególności poprzez wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez właściwe organy ochrony zabytków" - zapewnił Fijałkowski.

Wskazał, że w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków urząd dzielnicy uzyskał promesę Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości blisko 1,5 miliona złotych. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie najpilniejszych zadań obejmujących m.in.: "niwelację poziomu terenu poniżej granitowych cokołów, zabezpieczenie i konserwację częściowo wyrwanej barierki oraz wrót schronu podwalni, przeprowadzenie prac restauratorskich schodków żelbetowych na spadkach, wycinkę zieleni inwazyjnej wrastającej w mury ceglane, dalsze zabezpieczenie obiektów fortecznych przed dostaniem się do wewnątrz osób nieuprawnionych, renowację mostu (m.in. poprzez całkowitą wymianę drewnianej warstwy pokrycia), remont kominów wentylacyjnych, instalację monitoringu wizyjnego oraz wykonanie studni chłonnych przed elewacjami budowli".

Jak wskazał Fijałkowski, termin zakończenia tych prac to listopad tego roku.

Brak planu miejscowego hamuje rewitalizację

Sekretarz miasta przyznał, że rozmowy o przyszłości fortu cały czas się toczą. "Wciąż trwają także prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego m.in. otoczenie Fortu Bema, co niestety wydłuża proces decyzyjny, a także utrudnia niektóre działania, jak np. przeprowadzenie podziałów geodezyjnych" - zaznaczył.

W odpowiedzi przekazał też, że urząd dzielnicy "analizuje dalsze możliwości uzyskania dofinansowania" na roboty budowlane i prace konserwatorskie. Jednocześnie Maciej Fijałkowski zastrzegł, że działanie, o które apelują radni, "wydaje się jednak niecelowe wobec braku wypracowanej koncepcji odnośnie do dalszego charakteru funkcjonowania Fortu Bema, a także wciąż procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Historia Fortu Bema

Fort Bema (dawniej Parysów) został wybudowany na składnicę w latach 1886-90, w drugim etapie rozbudowy Twierdzy Warszawa. Jego układ oparty na wzorcowym projekcie został zmodyfikowany i dostosowany do funkcji magazynowej. Fort otoczony fosą i wałem otrzymał rozbudowaną szyję, w której zlokalizowano składy prochu i amunicji. Ze względu na znaczny stopień zachowania budynków i oryginalnego XIX-wiecznego mostu żelaznego, Fort Bema został wpisany do rejestru zabytków w 2008 roku.

Na początku XXI wieku miasto wykonało prace porządkowe polegające uczytelnieniu fortu. Wiązało się to z wycinką części zieleni, usunięciem grobli w fosie, rozbiórką wtórnych budynków i budową dwóch kładek pieszo-rowerowych. Naprawiono także historyczny most. Teren ma charakter parkowy.

Fort Bema - widok z góry
Fort Bema - widok z góry
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, Raport Warszawski

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Historia WarszawyZabytkiInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Funkcjonariusze straży granicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Okolice
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Bracia zakatowali sąsiada. Wyrok
Okolice
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki
Białołęka
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Okolice
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
Okolice
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Okolice
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Okolice
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Okolice
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Okolice
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Okolice
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
Targówek
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki