"Obłędny spektakl barw" pod Tatrami

Spektakl barw pod Tatrami

Tatry ukazały się w swojej wiosennej krasie. Na łąkach zakwitły rzepak i koniczyna inkarnatka, tworząc ciemnoczerwone oraz żółte kobierce na tle stalowych gór i zieloności drzew.

Wiosenna odsłona Tatr

Imponujący wiosenno-letni krajobraz Tatr przyciąga turystów i fotografów. Niezwykły widok uwiecznił na zdjęciach jeden z naszych czytelników.

"W Tatrach zakwitła koniczyna inkarnatka, tworząc czerwone dywany. Piękna pogoda i dobra przejrzystość powietrza ostatnimi dniami spowodowała obłędny spektakl barw" - napisał pan Rafał, autor materiałów.

- Już w zeszłym roku chciałem je zobaczyć, ale się spóźniłem. To bardzo krótki moment, tydzień, może dwa, kiedy kwitnie ta koniczyna. W tym roku się udało! Choć nie obyło się bez przeszkód. Pojechałem w miejsce, w którym byłem w zeszłym roku. Okazało się, że gospodarz nie wysiał rośliny. Do miejsca, w którym udało mi się zrobić te zdjęcia pokierowali mnie mieszkańcy - mówił w rozmowie z TVN24.

Koniczyna inkarnatka jest uprawiana w wielu rejonach świata. Charakteryzuje się charakterystycznymi wydłużonymi kwiatostanami w intensywnym ciemnoczerwonym kolorze. W Polsce jest często uprawiana na paszę.

