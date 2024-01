Policjanci "dopuścili się rażącego naruszenia dyscypliny". Jest śledztwo i procedura wydalenia ich ze służby

czytaj dalej

Otrzymaliśmy pismo z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia - przekazał w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Załączył też zdjęcie pisma. W rozmowie z tvn24.pl Giertych powiedział, że to oznacza, iż w środę powinno być wydane zarządzenie o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika i ich doprowadzeniu do aresztu śledczego.