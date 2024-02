Kolejny dzień protestu rolników. Blokady na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach

Środa to kolejny dzień protestu rolników. Wciąż jest zablokowanych wiele dróg krajowych, ekspresówek i autostrad. Protesty to wyraz sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i napływu towarów zza wschodniej granicy.

Cały czas rolnicy blokują trasę S8 z Warszawy do Białegostoku w Jeżewie Starym. Policja podaje dane o około 200 traktorach i 70 protestujących osobach. Organizatorzy, w rozmowie z TVN24, poinformowali o 100 osobach i kolejnych, których z godziny na godzinę będzie przybywać.

- Protest przebiega zgodnie z planem. Rolnicy byli tutaj całą noc. Pełnimy dyżury, jest bardzo wysoka frekwencja. Bez problemu wytrwamy do czwartku do rana - przyznał jeden z organizatorów.

Protesty rolników na Pomorzu

Podobnie jest na trasie S7 w Kmiecinie w województwie pomorskim. W tym miejscu protest potrwa dziś do godziny 18. Obecnie ruch jest prowadzony drogami technicznymi.

- Nie zawiesimy protestu. Po spotkaniu z zespołem parlamentarnym muszą być efekty. Będziemy protestować do skutku. Jeśli będzie trzeba, to będziemy protestować dłużej niż do 10 marca - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Adamem Krajewski Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej.