O krok od tragedii. Wyprzedzał i pędził wprost na czołówkę. Nagranie

Kierowca, chcąc wyprzedzić inne auto, wjechał na przeciwległy pas ruchu, przejechał na podwójnej prostej i jechał wprost na inne auto, które musiało ostro hamować. Do niebezpiecznej sytuacji doszło 16 grudnia w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Policjanci opublikowali nagranie, prosząc o zgłaszanie się świadków. Ten sam kierowca, zdaniem funkcjonariuszy, doprowadził chwilę po zdarzeniu do wypadku, w którym ranne zostały trzy osoby.

Do sytuacji doszło w Koszalinie 16 grudnia u zbiegu ul. Zwycięstwa i Dębowej przed godziną 15.

Funkcjonariusze opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać, jak kierowca samochodu, który chcąc wyprzedzić pojazd przed sobą, wjechał na przeciwległy pas ruchu, przejechał na podwójnej prostej i wysepce dla pieszych, a na koniec zmusił innego kierowcę do ostrego hamowania, który chciał uniknąć czołowego zderzenia.

"Sprawca tego wykroczenia doprowadził chwilę później do wypadku, w którym ranne zostały trzy osoby podróżujące oplem. W pojeździe sprawcy znajdowało się w chwili zdarzenia siedem osób" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Czterej pasażerowie po wypadku oddalili się z miejsca zdarzenia. Wśród osób, które pozostały, był kierowca, który na początku nie przyznawał się do kierowania pojazdem. Dopiero potem powiedział funkcjonariuszom, że to on siedział za kierownicą.