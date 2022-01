Obostrzenia epidemiczne. Certyfikaty covidowe, testy i inne restrykcje w poszczególnych krajach

Koronawirus, a w ostatnim czasie szczególnie jego wariant omikron, rozprzestrzenia się po całym świecie w ogromnym tempie. By walczyć z epidemią COVID-19, poszczególne kraje wprowadzają restrykcje. Najczęściej to wymóg okazywania certyfikatów covidowych między innymi w restauracjach lub na wydarzeniach sportowych. Niektóre państwa nakazały noszenie konkretnych typów maseczek lub nałożyły ograniczenia na prywatne spotkania.

Na całym świecie do niedzieli zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zostało 350 milionów osób. Zmarło 5,6 miliona z nich. Władze poszczególnych krajów różnią się w podejściu do ograniczeń epidemicznych m.in. w restauracjach, kinach, teatrach, w pracy czy w transporcie publicznym. Niekiedy wystarczy dowód wyzdrowienia lub test, a w innych konieczne jest pełne zaszczepienie. Różnice występują również w wymaganym typie maseczek.

Certyfikaty covidowe lub negatywne wyniki testów potrzebne, by wejść do restauracji

Ponadto w Portugalii - ale także Rumunii , Belgii i na Cyprze - przy wejściu do restauracji obowiązuje certyfikat covidowy obejmujący osoby zaszczepione, wyleczone lub posiadające negatywny wynik testu. Dodatkowo w Rumunii miejsca takie mogą być otwarte do godziny 22 i działać z 50- lub 30-procentową wydajnością w zależności od wskaźnika infekcji na danym obszarze.

W Hiszpanii o zasadach użycia takiego certyfikatu decydują władze poszczególnych wspólnot autonomicznych. Obecnie w Katalonii i Andaluzji certyfikat jest niezbędny m.in. przy wejściu do wszystkich barów, restauracji i klubów, a w Walencji jedynie jeśli mogą one pomieścić więcej niż 50 osób.

We Włoszech, na Słowacji, w Czechach i w Grecji wstęp do punktów gastronomicznych ograniczony jest do osób zaszczepionych i wyleczonych. W Czechach przy jednym stole może siedzieć sześć osób, natomiast na Słowacji cztery lub więcej, jeżeli są to członkowie rodziny.