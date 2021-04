Na skanach lotniczych zauważył kurhany, jest ich kilkanaście. Zbadają je archeolodzy

"Część z kopców ziemnych posiada wyraźnie zarysowane dookolne rowy, które powstawały przy wznoszeniu grobowców z surowca znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie. Szczególnie wyróżniającą się w terenie formę krajobrazową posiadają nasypy zlokalizowane w zachodniej części potencjalnego cmentarzyska, poza obszarem inwestycji. Do tego co najmniej dwa obiekty noszą ślady rozkopywania części płaszcza ziemnego i miejsca lokalizacji potencjalnego grobu centralnego" – tłumaczy Kosowicz.

Co to oznacza? Może to sugerować, że w tym miejscu ktoś już kiedyś przeprowadzał badania archeologiczne. Niewykluczone, że stało się to jeszcze przed II wojną światową. Co więcej, po przeanalizowaniu wykonanego wkopu, można przypuszczać, że osoba, która się tym zajmowała miała co najmniej podstawową wiedzę z zakresu metodyki badań archeologicznych.