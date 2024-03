Kontrowersyjny były wójt gminy Żelazków (woj. wielkopolskie) Sylwiusz Jakubowski nie może kandydować do rady i na wójta gminy. Zdecydowały uchybienia przy podpisach na listach. Udało mu się zgłosić tylko dwóch z 15 kandydatów na radnych.

Na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu zamieszczono wykaz wszystkich komitetów wyborczych z kandydatami ubiegającymi się o mandaty do rady gmin, powiatów i sejmiku województwa wielkopolskiego. Wśród zarejestrowanych komitetów znalazł się Komitet Wyborczy Wyborców Sylwiusza Jakubowskiego, byłego wójta gminy Żelazków. Na 15 zgłoszonych kandydatów do rady gminy Żelazków w 15 okręgach wyborczych, kaliski oddział PKW zarejestrował tylko dwóch – Wiesława Kraszkiewicza ze Skarszewka i Stanisława Szwajkowskiego z Borkowa Starego. Wśród wykreślonej trzynastki znalazł się m.in. Sylwiusz Jakubowski.

Zakwestionowano adresy i numery PESEL

Jakubowski poinformował, że sprawę będzie wyjaśniał u komisarza wyborczego w Kaliszu. Przyznał, że chciał kandydować na wójta gminy, ale teraz okazało się to niemożliwe. Zgodnie z prawem wyborczym komitet – jeśli chce wystawić kandydata na wójta – musi mieć w przypadku gminy Żelazków zarejestrowanych kandydatów przynajmniej w ośmiu okręgach.

Długa lista problemów byłego wójta

Były wójt Żelazkowa od lat znany był ze swoich problemów z alkoholem. Stracił stanowisko w 2022 r. ze względu na wyrok w sprawie karnej, dotyczącej znieważenia funkcjonariuszy publicznych i wezwania strażaków do zdarzenia, którego nie było. Za ten czyn dostał grzywnę w wysokości prawie 10 tys. zł. Zgodnie z prawem mandat wójta ulega wygaszeniu tylko wtedy, kiedy zostaje on skazany prawomocnym wyrokiem w procesie karnym za przestępstwo, nie za wykroczenie. Był to pierwszy wyrok, w związku z przestępstwem, który się uprawomocnił.