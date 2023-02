Przepuściła go na pasach, on odgryzł jej kawałek ucha. Usłyszał zarzuty

35-latek, który pod koniec stycznia w Poznaniu miał uszkodzić kilka samochodów i napadł na kobietę - która zatrzymała się, by przepuścić go na przejściu dla pieszych - usłyszał zarzuty. Po zdarzeniu mężczyzna trafił do szpitala. Teraz może zostać tymczasowo aresztowany. - Przygotowywany jest wniosek o areszt - informuje policja.

Do zatrzymania mężczyzny doszło 27 stycznia w nocy na poznańskim Dębcu. 35-letni obywatel Ukrainy uszkodził kilka samochodów i napadł na kobietę, której odgryzł kawałek ucha. 35-latek ze względu na irracjonalne zachowanie trafił na siedmiodniową obserwację do szpitala.

W poniedziałek (6 lutego) możliwe było przeprowadzenie czynności z mężczyzną. Jak informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, obywatel Ukrainy usłyszał zarzut uszkodzenia ciała i napaści z użyciem przemocy oraz kradzieży samochodu. - Przygotowywany jest wniosek o tymczasowy areszt - zapowiada Borowiak.

Policja: przepuściła go na pasach, on wtargnął do auta i odgryzł jej ucho

- Mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny. Kobieta jechała citroenem i zatrzymała się przed pasami, by go przepuścić, wtedy mężczyzna wtargnął do jej samochodu, zaczął grozić, odgryzł jej kawałek ucha i ukradł pojazd - relacjonowała po zdarzeniu Marta Mróz z poznańskiej policji.

Daleko jednak nie odjechał. Jak informowała policja, po przejechaniu kilku ulic uderzył w znak drogowy, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Został szybko namierzony i zatrzymany.

- Policjantka i policjant, którzy dojeżdżali do ulicy Łozowej zauważyli tego mężczyznę na środku ulicy. Natychmiast go obezwładnili, założyli mu kajdanki i posadzili w radiowozie - mówił TVN24 Borowiak.

Mężczyzna był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań toksykologicznych.

Policjanci przesłuchali świadków i pokrzywdzonych. Zabezpieczono też nagrania z okolicznych kamer monitoringu. 25-letnia zaatakowana kobieta została opatrzona przez służby medyczne i mogła wrócić do domu.

