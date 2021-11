Archidiecezja poznańska. Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego

czytaj dalej

Myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy do obszaru przygranicznego. Przypuszczam, że to będą ogólnopolskie stacje telewizyjne, a nie lokalne - powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przekazał, że ustawa dotycząca między innymi dostępu mediów do terenów przygranicznych trafi do Sejmu najwcześniej w środę.