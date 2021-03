Piernik już hasa po lesie, kolejny ryś się adaptuje

Dwa rysie przygotowali do życia na wolności pracownicy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. - Są takie rysie, które możemy wypuścić na wolność po dwóch-trzech tygodniach treningu, ale są też takie, które są w zagrodach czasami nawet dwa lata. Musimy tym zwierzakom zapewnić możliwie jak najlepsze warunki, czyli środowisko tak zwane naturalne, w którym one potem będą żyły, naturalny pokarm i najlepiej brak dostępu ludzi - tłumaczy Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Piernik był już gotowy do życia na wolności. ZTP we współpracy z WWF Polska przetransportowało go do lasu w okolicach Piły i tam wypuściło na wolność. Jak widać na nagraniu, ledwo otworzyła się klatka, Piernik od razu czmychnął między drzewa.

Drugi jeszcze trenuje

Wkrótce identyczny los czeka Sześćdziesiątkę. Samiec na razie trafił na wybieg treningowy na terenie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie. Teraz do dyspozycji ma wybieg o powierzchni około pół hektara, mocno zakrzaczony, co sprawia, że ma warunki zbliżone do naturalnych. I - co najważniejsze - z dala od ludzi. Opiekun rysia zagląda do niego jedynie raz na 2-3 dni, by zostawić mu pożywienie.