"Oto pierwsze zdjęcie rysia z obornickich lasów"

- Są takie momenty, w których to, co było do tej pory tylko marzeniem, spełnia się - cieszą się pracownicy Nadleśnictwa Oborniki. Pracownik Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wypatrzył w tamtejszym lesie rysia. Tych dzikich kotów nie widziano tam od wielu lat.