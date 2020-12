Wielka policyjna operacja zamiast urodzinowych kartek. Cel: uszczęśliwić Andrzejka

- On o tym mówi od zawsze. Wszyscy pracownicy ośrodka o tym wiedzą. Andrzejek ma nawet swój mundur. Tuż przed urodzinami chłopca, nasz lekarz Michał Błoch rozpoczął w internecie akcję pocztówkową. Chodziło o to, by jak najwięcej osób wysłało kartki z życzeniami do naszego małego fana policji - mówi Malwina Niebylska, neurologopeda.