Przechodziła przez płot, nadziała się na pręt. 40-letniej kobiety nie udało się uratować

Do tragedii doszło w sobotę przed godziną 16 w Lesznie. - Ze zgłoszenia wynikało, że przy ulicy Fałata kobieta nabiła się na ostry element płotu. Gdy nasz zastęp dojechał na miejsce, byli już tam policjanci i sąsiedzi, którzy starali się pomóc- mówi mł. kpt. inż. Szymon Kurpisz, oficer prasowy leszczyńskiej straży pożarnej.

Nieszczęśliwy wypadek

Z ustaleń śledczych wynika, że do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie, a doszło do nieszczęśliwego wypadku. - Pani chciała skrócić sobie drogę, przechodząc przez płot, który był zakończony ostrym elementem. Doszło do nieszczęśliwego zranienia, w wyniku którego kobieta, niestety, zmarła - tłumaczy Wawrzyniak.