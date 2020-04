Był pijany, jechał autem, zginęły dwie osoby. Sąd aresztował go podczas posiedzenia online

Niecodzienne posiedzenie aresztowe odbyło się w Poznaniu. Mężczyzna, który spowodował śmiertelny wypadek, sam trafił do szpitala. O decyzji sądu dowiedział się za pośrednictwem internetowej transmisji.

Kierowca uciekł z miejsca wypadku do pobliskiego lasu. Po przyjeździe na miejsce wypadku policjanci z poznańskiej drogówki ruszyli za nim. Szybko go znaleźli i zatrzymali. Był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Areszt online

Mężczyzna trafił do szpitala, tam pilnowali go policjanci do momentu podjęcia decyzji przez sąd. Jak zaznacza Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, w normalnych warunkach sędzia przyjechałby na oddział szpitalny i przeprowadził całą procedurę ze sprawcą.