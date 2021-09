"Złapali za kije bejsbolowe i zaczęli ich okładać", dwie osoby z zarzutami. Prokuratura: jednym z podejrzanych żołnierz

Do bójki miało dojść w sobotę około godziny 6 rano w Szczecinie. Sytuację opisał nam pan Jerzy, ojciec poszkodowanego 20-latka. Informację o tym, co się stało przesłał na Kontakt24.

- Syn jeździ taksówką i razem z kolegą pojechali coś zjeść do jednego z lokali. Gdy weszli, to dwaj panowie się awanturowali. Syn z kolegą prosili, żeby się uspokoili i tłumaczył, że są tam też inni ludzie. Tamci złapali za kije bejsbolowe i zaczęli ich okładać. Koledze syna nic nie jest, ma żebra tylko poobijane, a syn trafił do szpitala. Obsługa zaciągnęła syna do łazienki i tam go zamknęła, żeby go już więcej nie bili - relacjonował mężczyzna.