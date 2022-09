Postrzelił 11-letnią uczennicę i woźną, zdetonował w szkole ładunki wybuchowe. Były uczeń usłyszał wyrok

Marek N. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za atak w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim (Kujawsko-Pomorskie), w której się kiedyś uczył. Jak ustalili śledczy, mężczyzna w maju 2019 roku przyjechał do szkoły na rowerze, miał przy sobie noże, ładunki wybuchowe i rewolwer. Później postrzelił 11-letnią uczennicę i woźną, zdetonował też kilka ładunków wybuchowych. Oskarżony przyznał się do winy, ale przekonywał, że chwili czynu był niepoczytalny. Groziło mu dożywocie.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Okręgowym we Włocławku. 21-letni Marek N. odpowiadał za atak na Szkołę Podstawową nr 1 w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie), do którego doszło 27 maja 2019 roku. - Wszedł do jednej z klas, zdetonował urządzenie wybuchowe, następnie kolejne urządzenie wybuchowe detonował na terenie szkoły, a także oddawał do uciekających dzieci strzały z broni czarnoprochowej - mówił podczas pierwszej rozprawy w lutym 2021 roku Jarosław Paluch z Prokuratury Krajowej.