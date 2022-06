Pijana wjechała do marketu. Po drodze potrąciła trzy osoby

Policja z Mielna (województwo zachodniopomorskie) zatrzymała 36-letnią mieszkankę miasta. Podczas parkowania nie zapanowała nad pojazdem i wjechała autem do sklepu. Funkcjonariusze stwierdzili, że kobieta była kompletnie pijana.

Jak poinformowała nas komisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, około godz. 14 w piątek wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia samochodem wejścia do supermarketu.

Policjanci ustalili, że odpowiada za to 36-letnia mieszkanki Mielna. Podczas parkowania pojazdu miała ona wjechać do supermarketu, uszkadzając drzwi wejściowe i witrynę. Według śledczych trzy osoby w wyniku zdarzenia z urazami nóg trafiły do koszalińskiego szpitala.