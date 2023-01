Głobino (Pomorskie). Pijany kierowca uciekał przed policją, uderzył w drzewo. Zginął pasażer, drugi został ranny

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Głobino (województwo pomorskie). 24-letni pijany kierowca, bez uprawnień do prowadzenia pojazdów, uciekając samochodem osobowym przed policją, wjechał w drzewo. Śmierć na miejscu poniósł jeden z pasażerów, drugi trafił do szpitala. Pierwszą informację i zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24.