Wbiegł na peron, upadł i stracił przytomność. Z pomocą ruszyli świadkowie

Mężczyzna wbiegł na peron Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku i nagle upadł. Do poszkodowanego podbiegł jeden z podróżnych. W akcji ratowniczej pomogła też kierowniczka pociągu, która przyniosła defibrylator. Całą sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Dzięki natychmiastowej pomocy mężczyznę udało się uratować.

Wszystko działo się we wtorek na przystanku PKM Gdańsk Port Lotniczy. Na nagraniach z monitoringu widać, jak mężczyzna wbiega na peron, nagle uginają się pod nim nogi i upada. Do poszkodowanego podbiegł jeden z podróżnych. Rozpoczął reanimację. Po chwili do akcji ratunkowej włączyła się również kierowniczka pociągu. Przyniosła z pojazdu defibrylator.