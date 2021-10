Sędzia Piotr Pszczółkowski w zdaniu odrębnym: wniosek premiera pozornie dotyczył kontroli konstytucyjności norm

Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym złożono dwa zdania odrębne. Jedno z nich zgłosił sędzia TK Piotr Pszczółkowski. - Wnioskodawca zmierzał w istocie do podważania w polskim porządku prawnym skutków prawnych konkretnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - ocenił. Wniosek premiera w tej sprawie ocenił jako "pozorny". Według niego "nie powstał w ogóle problem naruszenia zasady kompetencji przyznanych".

- Sam wniosek prezesa Rady Ministrów jedynie pozornie dotyczył kontroli konstytucyjności norm zawartych we wskazanych we wniosku przepisach traktatu o Unii Europejskiej. Wnioskodawca zmierzał w istocie do podważania w polskim porządku prawnym skutków prawnych konkretnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyjaśnił sędzia.