Jarubas: mamy świadomość, że po drugiej stronie jest bardzo silny przeciwnik

Nasze doświadczenia pokazują, że zapakowanie wszystkich do jednego worka nie przynosi dobrego rezultatu - tak na pytania o jedną listę opozycji na wybory odpowiadał w "Jeden na jeden" Adam Jarubas (PSL). W programie przyznał, że jest za wspólną listą z Polską 2050.

Gościem Marcina Zaborskiego w sobotnim wydaniu "Jeden na jeden" w TVN24 był europoseł i wiceprezes PSL Adam Jarubas. W kontekście zapowiedzianej na dziś Rady Naczelnej PSL pytany był o układanie się opozycji na zbliżające się wybory parlamentarne, w tym o współpracę z Polską 2050 Szymona Hołowni.

- Daliśmy sobie czas do końca miesiąca na rozmowy w terenie. W poniedziałek będę się spotykał w Świętokrzyskiem z moimi odpowiednikami, szefami ruchu Hołowni po to, żeby dyskutować, czy ich zdaniem dobrze byłoby stworzyć wspólną listę. Moim zdaniem tak - mówił.

Pytany z kolei o Platformę Obywatelską, Jarubas stwierdził, że jest potrzeba "rozmowy programowej, kuluarowej". - Nie wykluczałbym dzisiaj, w polskiej dynamice sceny politycznej, żadnych rozwiązań. My zaczęliśmy od współpracy programowej, wydaję mi się, że nasza lista wspólnych spraw (z Polską 2050 - red.) mogłaby być dobrym wkładem do sformułowania minimum programowego dla całej opozycji demokratycznej przyszłego rządu - stwierdził.

- Mamy świadomość, że po drugiej stronie jest bardzo silny przeciwnik, ale w interesie polskiej racji stanu jest odsunięcie tych szkodliwych rządów, skłócających nas z Europą - podsumował.

Europoseł tłumaczył, że doświadczenia jego partii "pokazują, że zapakowanie wszystkich do jednego worka nie przynosi dobrego rezultatu". - Pokazały to wybory europejskie, pokazują to wzory węgierskie czy czeskie. PSL od początku mówił o formule dwóch bloków, żeby dokonać konsolidacji po stronie opozycyjnej, ale dać też szerszą paletę wyboru naszym wyborcom, którzy na przykład nie godzą się z niektórymi postulatami lewicowymi - dodawał.

Jarubas, wypowiadając się dalej o PO, ocenił, że PSL i Platforma "mają wiele wspólnego", choć - jak mówił są też rzeczy, które dzielą obie partie. Zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie "domagać się od Platformy, żeby opowiedziała się, po której stronie ideologicznego, coraz silniejszego, sporu się widzi".

W rozmowie poruszono także temat mieszkań. PSL w najnowszych propozycjach podaje 100 tysięcy złotych wkładu własnego od państwa na zakup mieszkania lub początek budowy domu. - Zakładamy, że budżet to udźwignie. Dzisiaj widzimy, jak pieniądze wypływają z budżetu na różne wydatki typu "willa plus", NCBR, chcą budować CPK i nie chcą pieniędzy z KPO - odpowiadał.

- Obok wsparcia w postaci dopłat do kredytu proponujemy wspieranie samorządów, aby mogły budować tanie mieszkania na wynajem - dodawał.

W tym wątku europoseł pytany był także o propozycję PSL na podwyżki dla nauczycieli. - Liczymy to, przygotowujemy konkretne projekty ustaw - zapowiedział. - Dzisiaj następuje radykalna zapaść w obszarze usług publicznych, jak edukacja, gdzie młody człowiek, przychodzący do zawodu, rozpoczynający pracę nauczyciela dostaje 3600 złotych brutto, a w dyskoncie często więcej. Następuje wypłukanie najbardziej ambitnych, kreatywnych, dobrze przygotowanych do zawodu nauczyciela ludzi - komentował.

Pytany, ile powinni zarabiać nauczyciele, odparł: - Uważam, że powinny być to pieniądze rzędu co najmniej 5,5 tysiąca złotych, to są moje oceny. Dzisiaj rozedrgana sytuacja gospodarcza powoduje, że trudno złapać pułap. W pierwszym etapie chcemy doprowadzić do tego, aby nauczyciele nie tracili.

Jarubas został także zapytany o najnowsze informacje na temat inwigilacji Pegasusem. "Gazeta Wyborcza" podała w tym tygodniu, że szpiegowany był prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Ta sytuacja pokazuje, że służby specjalne w sposób ordynarny, obrzydliwy, są wykorzystywane do walki politycznej - ocenił gość TVN24.

- Zgadzam się z Jackiem Karnowskim, który podnosi, że w jego sprawie nie było prowadzone żadne postępowanie, natomiast wykorzystywane oprogramowanie Pegasusa, które powstało po to, by walczyć z terroryzmem, tak naprawdę było skierowane przeciwko niemu w sposób nieuprawniony - zwracał uwagę.

Postulował, że odpowiedzialni za to "powinni odpowiedzieć również w wymiarze konstytucyjnym". - Dzisiaj mamy świadomość tego, że gdyby Zbigniew Ziobro stanął przed Trybunałem Stanu, to dzisiaj być może Polska miałaby do dyspozycji ponad 200 miliardów z KPO - stwierdził Jarubas.

Dopytywany, czy Ziobro wobec tego powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, Jarubas odpowiadał, że "trzeba dotrzeć do tego, kto podpisywał, kto zlecał uruchamianie takich procedur".

