Od 26 kwietnia można składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Głosowanie w Polsce odbędzie się 9 czerwca.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2024 roku, w Polsce będzie to niedziela ostatniego z tych dni. Wybranych zostanie 720 europosłów, w tym 53 z Polski. Jak wynika z kalendarza wyborczego, od 26 kwietnia można składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zmiana miejsca głosowania

Co do zasady, w dniu głosowania wyborca z urzędu będzie ujęty w spisie wyborców w miejscu swojego zameldowania. Jeśli wyborca mieszka na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania, a chce w nadchodzących wyborach - i każdych kolejnych - głosować w komisji właściwej dla adresu, pod którym mieszka, powinien złożyć wniosek do urzędu gminy o dopisanie do rejestru wyborców, na podstawie którego powstanie spis. Będzie to wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania.

Jeśli zaś wyborca chce tylko jednorazowo zagłosować w tych wyborach poza miejscem zameldowania lub poza miejscem zamieszkania, w którym znajduje się w rejestrze wyborców, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wówczas będzie mógł wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu. Wniosek taki musi zawierać nazwisko i imię, numer PESEL, obywatelstwo oraz adres przebywania w dniu wyborów. Trzeba go złożyć do 6 czerwca. Można to zrobić na piśmie z własnoręcznym podpisem i skierować go do urzędu gminy w miejscu, w którym wyborca będzie przebywać w dniu wyborów albo elektronicznie, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Drugą opcją na oddanie głosu poza miejscem zameldowania jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. By je uzyskać, należy w dowolnie wybranym urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. To również można zrobić do 6 czerwca. Wniosek musi być złożony na piśmie w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie odbiera się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę w urzędzie, w którym złożono wniosek. Takiego zaświadczenia nie można zgubić ani zniszczyć, ponieważ otrzymanie kolejnego zaświadczenia nie będzie możliwe, podobnie jak wzięcie udziału w głosowaniu w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca, który takie zaświadczenie otrzymuje, jest bowiem z urzędu skreślany ze spisu wyborców w miejscu, w którym poprzednio był do niego wpisany.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Głosowanie za granicą

Wyborcy, którzy na stałe mieszkają za granicą albo wyborcy, którzy mieszkają w Polsce, ale w dniu wyborów będą poza granicami Polski, powinni złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek taki musi zawierać nazwisko i imię, numer PESEL, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (w zależności od kraju pobytu), adres pobytu za granicą, dane kontaktowe (e-mail lub numer telefonu). W tym przypadku wniosek należy złożyć najpóźniej do 4 czerwca w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez funkcję e-wybory.

Obywatele na stałe mieszkający w kraju, którzy będą głosować za granicą, również mogą to zrobić na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia bowiem do zagłosowania w dowolnym obwodzie nie tylko w kraju, ale i za granicą lub na polskim statku morskim. W tym wypadku maksymalną datą na złożenie wniosku pozostaje 6 czerwca. Składa się go w formie papierowej do dowolnego urzędu gminy.

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać na polskim statku morskim, powinni najpóźniej 4 czerwca złożyć wniosek do kapitana statku o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Głosowanie w Polsce osób zamieszkałych za granicą

Wyborcy, którzy na stałe mieszkają za granicą, ale którzy będą chcieli 9 czerwca zagłosować w Polsce, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania albo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się do 6 czerwca do urzędu gminy, na terenie której wyborca będzie przebywać, a wniosek o wydanie zaświadczenia do konsula, również do 6 czerwca.

