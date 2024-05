W Ukrainie mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch parametrów - ilością i jakością. (...) Na poziomie ilości moim zdaniem nie można próbować konkurować z Rosją. Trzeba szukać jakościowych rozwiązań - mówił w "Faktach po Faktach" gen. Stanisław Koziej. Jerzy Marek Nowakowski wskazał z kolei trzy scenariusze rozstrzygnięcia wojny, które są według niego najbardziej prawdopodobne.

Gen. Koziej pytany, czy kłopoty z mobilizacją mogą przesądzić o wyniku wojny uznał, że "najważniejszy parametr tej wojny to jakość". - W Ukrainie mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch parametrów - ilością i jakością. Rosja walczy masą, wielkością. Ukraina nie ma nawet możliwości walczyć taką masą, bo jest dużo mniejsza, dużo słabsza w sensie całościowym. W związku z tym musi szukać rozstrzygnięć w jakości, a to zależy z kolei od wsparcia Zachodu - czy Zachód nie tylko utrzyma dotychczasowe tempo wsparcia, ale je wzmocni - mówił gość "Faktów po Faktach".