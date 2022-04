Andrzej Duda: była kwestia odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, nie tylko Władimira Putina

Duda: była mowa, żeby nie brać udziału w posiedzeniach G20 i G7, jeśli uczestniczyłaby w nich Rosja

Duda: był cały szereg deklaracji dalszego wsparcia Ukrainy

Prezydent: jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej

Relacjonował, że "podczas spotkania padły mocne słowa o tym, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała tę wojnę". - Jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo, to będzie atakowała dalej. Absolutnie nie zaspokoi się tym, co zdobyła na Ukrainie, nie zaspokoi swoich imperialnych ambicji, będzie atakowała prawdopodobnie kolejne kraje i oczywiście społeczność międzynarodowa absolutnie zgodzić się na to nie może - mówił Andrzej Duda.