1. Kaczyński będzie zeznawał przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Szef komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że zeznania kolejnych świadków świadczą o roli politycznej Kaczyńskiego w tej sprawie. - My dlatego zbieramy te wszystkie opinie, żeby zapraszając Jarosława Kaczyńskiego mieć do niego konkretne pytania - zaznaczył Joński.

2. Estonia mówi o prowokacji Moskwy

Rosjanie usunęli boje graniczne na rzece Narwa rozstawione po estońskiej stronie. Tallin jest zdania, że było to oczywistą prowokacją. Jednocześnie służby podkreślają, że nie reagowały siłą i będą dążyć od zwrotu boi drogą dyplomatyczną.

- Nie próbowaliśmy przeciwstawić się Rosjanom, by uniknąć eskalacji. Użycie siły oznaczałoby otwarcie ognia z odległości – powiedział na konferencji prasowej szef policji i straży granicznej (PPA) Estonii Egert Belitsev.

3. Prezydent Czech miał wypadek

Centralny Szpital Wojskowy w Pradze nie sprecyzował charakteru obrażeń ani jak długo szef państwa będzie hospitalizowany. Wypadkiem nie zajmuje się policja, ponieważ doszło do niego na zamkniętym obiekcie sportowym. Czeski dziennik "Blesk" poinformował, że prezydent Pavel doznał złamania żebra.

4. KRRiT wstrzymuje decyzję ws. TVN Style

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości. Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy" - napisano. "Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje" - dodano.

Sprawę komentuje ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski . "Wszystko, co podkopuje wiarę w przewidywalność klimatu inwestycyjnego w Polsce, jak wczorajsze oświadczenie KRRiT, kwestionujące zasadność prowadzenia działalności w Polsce przez amerykańską firmę, podważa nasze wspólne wartości, dwustronne interesy i praworządność" - napisał.

5. Ostre spięcie zakończone wyjściem polityka PiS ze studia

Spięcie w programie "Tak jest" w TVN24. Na początku rozmowy doszło do sprzeczki między Tomaszem Trelą (Lewica) a Piotrem Kaletą ( PiS ). - Muszę wyjść ze studia, bo nie pozwolę, żeby to coś mnie obrażało - powiedział Kaleta w kierunku Treli i wyszedł. Trela odpowiedział, że Kaleta jest "chamem i burakiem".

Do spięcia doszło w trakcie rozmowy na temat środowego wystąpienia byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Tomasz Mraz powiedział wówczas, że na porządku dziennym był "nierzetelny sposób" organizowania i przeprowadzania konkursów, a Zbigniew Ziobro był "głównym decydentem" w sprawach konkursowych.

6. Spór o ambasadora przy NATO

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP przy NATO. Najder miał objąć to stanowisko już po raz drugi. Prezydent Andrzej Duda przekazał jednak po południu, że nie podpisze na to zgody. Stwierdził, że nie konsultowano z nim tego i to "złamanie dotychczasowej procedury".