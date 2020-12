Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19. Kto otrzymał pierwszą dawkę? Jak się na nie zapiszemy?

W niedzielę rano szczepionka przeciw COVID-19 została podana pierwszej osobie w Polsce. Jest nią naczelna pielęgniarka ze szpitala MSWiA w Warszawie. Po niej szczepionkę przyjęły kolejne cztery osoby. Zapisy na szczepienia dla osób spoza priorytetowych grup mają ruszyć 15 stycznia.

Szczepienia na koronawirusa ruszyły w Polsce 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby z grup priorytetowych, następnie wszyscy chętni, którzy od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretny termin poprzez między innymi infolinię 989.

Pierwszą osobą zaszczepioną w Polsce naczelna pielęgniarka CSK MSWiA

Jako pierwsza, po godzinie 8 rano 27 grudnia, zaszczepiona została naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie PGE Narodowym, będącego filią CSK MSWiA.

Następnie szczepionkę przyjęło czterech innych pracowników placówki przy ulicy Wołoskiej w Warszawie: dyrektor szpitala profesor Waldemar Wierzba, ratownik medyczny Sławomir Butkiewicz, Agnieszka Szarowska - lekarz placówki, która szczepiła ratownika i dyrektora szpitala, oraz diagnosta laboratoryjna Angelika Aplas.

- Szczepionki dotrą do szpitali węzłowych (w niedzielę - red.) między godziną 8 a 12, następnie poszczególne szpitale będą już same decydować o godzinie rozpoczęcia szczepień. Pierwsze rozpoczną się jednak w szpitalu MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie - zapowiadał wcześniej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak wskazał, w niedzielę spośród ponad 300 tysięcy osób personelu medycznego, który zgłosił się do tej pory, zaszczepionych zostanie 10 tysięcy. - Przy pierwszej dostawie zaszczepimy tyle osób, ile dotarło szczepionek. Przy kolejnych dostawach szczepionki będą dzielone na pół ze względu na to, że szczepionka jest dwudawkowa. Dzięki temu zabezpieczamy się na wypadek niespodziewanych zdarzeń - zaznaczył minister. .

Pierwsza partia szczepionek dotarła do Polski Grzegorz Michałowski/PAP

Na razie do Polski - tak jak i innych państw Unii Europejskiej - trafiło około 10 tysięcy dawek szczepionki. Kolejne przyjadą do kraju na przełomie roku. Ma to być 300 tysięcy dawek, a więc szczepionki dla 150 tysięcy osób (do zyskania odporności potrzebne są dwa szczepienia wykonane na przestrzeni trzech tygodni).

W styczniu do Polski według planów ma już trafić półtora miliona dawek. Wtedy też - 15 stycznia - rozpoczną się masowe szczepienia.

Dworczyk: wszystko wskazuje na to, że szczepienie "grupy pierwszej" rozpocznie się w drugiej połowie stycznia

Michał Dworczyk poinformował, że w niedzielę ruszy akcja informacyjno-profrekwencyjna dotycząca szczepień. - W Internecie jest coraz więcej targetowanych reklam dotyczących szczepień personelu medycznego. Od jutra będziemy mieli spoty zarówno w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a od poniedziałku pojawią się też billboardy - powiedział. - Stopniowo ta akcja będzie narastać tak, żeby docelowo dotrzeć do każdego Polaka z rzetelną informacją i propozycją zaszczepienia się - przekonywał. Dodał, że "wszystko wskazuje na to, że szczepienie 'grupy pierwszej' rozpocznie się w drugiej połowie stycznia". Minister pytany, kiedy rozpoczną się szczepienia przedstawicieli rządu odparł, że nie stanowią oni oddzielnej kategorii. - Będą się szczepić w ramach swoich grup wiekowych tudzież zawodowych. Niektórzy przedstawiciele rządu będą się szczepić w ramach "grupy zero" ze względu na to, że są lekarzami - mówił. - W ramach akcji profrekwencyjnej planujemy eventy, w których osoby rozpoznawalne ze świata polityki będą przyjmowały szczepionkę, ale w ramach swoich grup, sformułowanych w Narodowym Programie Szczepień - zaznaczył Dworczyk.

Co trzeba wiedzieć o szczepieniach

Do szczepienia przeciw COVID-19 kwalifikować będzie lekarz na postawie badania i wywiadu z pacjentem.

Szczepienia będą darmowe i dwudawkowe. Mają być dostępne dla wszystkich osób, które będą chciały się zaszczepić.

Sam proces oparty będzie o wirtualne skierowanie (e-skierowanie), które ważne będzie przez 60 dni. Wygeneruje je system P1, czyli specjalna platforma, która będzie robiła to według ustalonego schematu dotyczącego kolejności szczepień dla wyznaczonych grup, np. wiekowych czy zawodowych. E-skierowanie będzie mógł wystawić także indywidualnie lekarz np. dla osoby, która nie posiada numeru PESEL lub tej, która z jakichś powodów nie skorzystała z automatycznie wygenerowanego skierowania.

"Te szczepionki to idealny prezent na święta" TVN24

Pierwszymi dawkami w szpitalach węzłowych (tzw. etap zero) zaszczepione będą osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie, czyli pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Następnie do szczepień przystąpią pensjonariusze domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60 lat w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Termin szczepienia będzie wyznaczany przez centralny system rejestracji, który będzie uwzględniał grafik punktów szczepień, które przystąpiły do programu.

Osoby spoza priorytetowych grup, będą mogły rezerwować wizytę (e-Rejestracja) od 15 stycznia:

- za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989 - poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl) - poprzez elektroniczny formularz, który ma być dostępny na stronach związanych z resortem zdrowia - u lekarza POZ, który prowadzi szczepienia.

Nie będzie wymagane e-skierowanie, wystarczy podać dane osobowe. Po rejestracji pacjent otrzyma SMS z wiadomością o miejscu i terminie szczepienia. Będzie umawiany od razu na dwie wizyty, a przed drugą otrzyma przypomnienie SMS.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przygotowania do szczepień.

Rozmowa z lekarzem

Pacjent, po zgłoszeniu się do wyznaczonego punktu szczepień zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę. Szczegóły badania zostaną wpisane do dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz uzna, że nie ma żadnych przeciwskazań, to pacjent zostanie zaszczepiony. Po szczepieniu będzie musiał odczekać 15-30 minut, by upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowana reakcja organizmu.

Szczepienia dostępne będą:

- stacjonarnie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) - u lekarzy, którzy mają prywatną praktykę, a zgłosili się do programu oraz w innych placówkach medycznych - w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Dla osób, które samodzielnie nie będą mogły dotrzeć do punktu szczepień dostępny będzie mobilny zespół szczepiący. Rządowy tzw. Narodowy Program Zdrowia zakłada, że w każdej gminie dostępny będzie punkt szczepień.

Informacja o wykonanym szczepienia wprowadzona będzie do e-Kart Szczepień w systemie P1.

Równocześnie pacjent dostanie zaświadczenie o szczepieniu, które da mu pewne udogodnienia np. zwolnienie z kwarantanny czy nie uwzględnianie go w określonym limicie osób dotyczącym spotkań. Dodatkowo otrzyma kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie.

10 tysięcy szczepionek już w Polsce. "Spodziewamy się naprawdę szybko kolejnych dostaw"

Pierwsza partia szczepionek, wynosząca 10 tysięcy dawek, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs. Szczepionki były przewożone busem w dwóch specjalnych kartonach z suchym lodem w temperaturze około -75 stopni Celsjusza. Transport dotarł do Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim w sobotę przed godziną 7. rano.

W sobotę szczepionki trafiły z hurtowni w Wąwale do hurtowni farmaceutycznych w 5 miastach - Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu oraz Katowicach. Stamtąd, w niedzielę 27 grudnia, szczepionki wysłano do 72 szpitali węzłowych.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych o pierwszej partii szczepionek, które dotarły do Polski TVN24

- Już za kilka dni spodziewamy się kolejnych dostaw, do końca stycznia będzie to 1,5 miliona szczepionek. Z każdej transzy, która przyjedzie do magazynu połowa trafi do ultrazimnych lodówek i będzie tam czekała na kolejne wyszczepienie. Druga połowa będzie podzielona na poszczególne punkty odbioru, przekazana do wyszczepienia - tłumaczył w sobotę rano w rozmowie z TVN24 prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jak dodał, pierwsza dostawa szczepionek nie została podzielona na pół, ponieważ "jest to symboliczna ilość i spodziewamy się naprawdę szybko kolejnych dostaw". - Zależy nam, żeby w całej Polsce te szczepienia ruszyły - zaznaczył.

Autor:momo,js/adso

Źródło: TVN24, PAP