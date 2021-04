"Samorządy kolejny raz wywiązały się z zadania. Po prostu czekamy na szczepionki"

My jesteśmy gotowi do naprawdę masowego szczepienia przeciw COVID-19 w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach - mówił w "Faktach po Faktach" prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Podkreślił, że "kluczem jest oczywiście dostępność szczepionek". Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że za sprawne zorganizowanie punktów szczepień "możemy wspólnie wziąć odpowiedzialność, także jako samorządy", ale jak dodała, dostawy szczepionek "są od nas niezależne".

Na konferencji w Legnicy premier przekazał, że do 10 maja wszystkie osoby powyżej 18. roku życia będą mogły się rejestrować na konkretne terminy szczepień. Rządowy pełnomocnik do spraw szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że harmonogram zapisów poszczególnych roczników zostanie przedstawiony we wtorek.

W poniedziałek rozpoczęły się szczepienia w pilotażowych punktach szczepień powszechnych. Jest ich 16, po jednym w każdym województwie. Część z nich już funkcjonuje, część rozpocznie działalność we wtorek. Docelowo takich punktów ma być w całym kraju 471.

Dulkiewicz: za sprawne zorganizowanie punktów szczepień możemy wspólnie wziąć odpowiedzialność

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że miasto dostało zgodę na uruchomienie trzech z czterech zgłoszonych masowych punktów szczepień.

Pytana, czy w Gdańsku da się szczepić szybciej, tylko ograniczeniem jest liczba szczepionek, powiedziała, że "jeden ważny czynnik to rzeczywiście ciągłość i pewność dostaw szczepionek, a drugi czynnik to sprawne zorganizowanie punktów szczepień".

- Za to drugie możemy wspólnie wziąć odpowiedzialność, także jako samorządy. Za to pierwsze niestety nie, jest to od nas niezależne – dodała.

Dulkiewicz: za sprawne zorganizowanie punktów szczepień możemy wziąć odpowiedzialność, także jako samorządy TVN24

"Samorządy pokazały dużą sprawność"

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, że "z całą pewnością można szybciej szczepić". - Samorządy i to w całej Polsce, nie tylko w tych dużych miastach, ale średnich i małych również kolejny raz pokazały dużą sprawność. Udało się w całej Polsce zorganizować tysiące punktów. W samym Wrocławiu mamy 123 punkty - podkreślił.

Dodał, że dzisiaj premier wizytował punkt, który został przygotowany na Stadionie Miejskim.

- To jest punkt, który jest w stanie szczepić 600 osób na godzinę, co oznacza, że przy 14 godzinach, bo tak zakładaliśmy pracę tego punktu, jesteśmy w stanie dziennie wyszczepić prawie 10 tysięcy mieszkańców Wrocławia i regionu – mówił.

Dodał, że "dzisiaj szczepimy raptem kilkaset". – Kluczem jest oczywiście dostępność szczepionek. Nic więcej. Tak, jak powiedziałem, samorządy absolutnie się z tego zadania kolejny raz wywiązały i teraz po prostu czekamy na szczepionki – zaznaczył Sutryk.

Powiedział, że informował w poniedziałek o tym potencjale premiera. – Pan premier mówił o negocjacjach i o procesie kontraktacji, który w tej chwili odbywa się w całej Unii Europejskiej. Ja wierzę w to głęboko, że to jest nasza wspólna sprawa. Trzymam też póki co kciuki, ale chcę powiedzieć, że my jesteśmy gotowi do naprawdę masowego szczepienia w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach – podkreślił.

Autor:js/kg

Źródło: TVN24